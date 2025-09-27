Ianis Hagi, convocat pentru “dubla” cu Moldova și Austria: “Are forța de a uni!” Când revine Drăgușin și ce se întâmplă cu Mihăilă. Exclusiv

Inclus pe aflați în vederile selecționerului pentru întâlnirile cu Moldova și Austria din luna octombrie, Ianis Hagi se va regăsi cu siguranță în lotul definitiv al acestei acțiuni.

Ianis Hagi va fi convocat pentru meciurile cu Moldova și Austria

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Mircea Lucescu a confirmat venirea lui Ianis Hagi pentru următoarele jocuri ale primei reprezentative, însă nu știe dacă și cât îl va folosi.

”Am vorbit cu Mihăilă acum două zile, e în regulă. Era foarte optimist că va juca acum. I-am spus că trebuie să joace ca să poată fi chemat. Am vorbit și cu Coman să văd care mai e situația lui acolo, pentru că nu a jucat decât un meci de Cupă. Încerc să recuperez toți jucătorii ca să pot lua decizia cea mai bună pentru meciul cu Austria.

Am fost și la Istanbul să-l văd pe Ianis Hagi. Se simte că trei luni nu a jucat, dar a pus în joc tot ceea ce îl caracterizează și mai ales precizia paselor. Mai are de lucrat, am și discutat cu el, are încă de recuperat din punct de vedere fizic.

E în creștere, dar să nu uităm că el nu joacă de trei luni. Pregătirea care a făcut-o cu Farul a fost mai superficială, știind că nu joci nu dai absolut totul. E un jucător extrem de util pentru echipa națională, e un jucător care iubește foarte tare echipa națională, iar asta vine de la taică-su în primul rând care a știu să-i transmită această responsabilitate și această dragoste.

Sperând că va juca meci de meci, va veni în grupul echipei naționale care are nevoie de el. L-am chemat și pentru forța lui de a uni grupul. Nu știu în ce măsură va fi folosit, vom vedea și lucrul ăsta”, a declarat selecționerul.

Jucătorul de la FCSB pe care l-a remarcat selecționerul

Mircea Lucescu a anunțat că vor exista unele schimbări în echipa de start a României față de precedentele meciuri, l-a lăudat pe David Miculescu pentru evoluțiile bune și a explicat care este situația lui Radu Drăgușin.

”Nu dau garanție nimănui că va juca. Le-am dat o șansă extraordinară jucătorilor echipei naționale chiar după înfrângerea aia cu Canada, acum vin jucători care sunt în formă bună și care normal au și ei dreptul să concureze la titularizare în echipa națională.

Nu pot să spun nimic, mai sunt meciuri importante, sunt derby-uri. Foarte bun jocul lui Miculescu de aseară (n.r. – în partida Go Ahead Eagles – FCSB 0-1), el trebuie să-l pună puțin sub presiune pe Dennis Man în zona aceea.

Și cu Drăgușin același lucru, am vorbit cu el, era încântat că îl chemăm. Nu cred că am să-l chem, nici Tottenham nu a fost foarte disponibilă să-l lase. El mai are nevoie de încă o lună pentru a putea reveni. El ar vrea să vină, dar ceilalți ne-au atras atenția că ar fi mai bine să rămână să se antreneze acolo în perioada asta de întrerupere”, a spus Lucescu, la FANATIK SUPERLIGA.