Ianis Hagi, pus la zid chiar și atunci când marchează: „A fost jalnic!”

Ianis Hagi a înscris, în meciul cu Aberdeen, contând pentru etapa cu numărul 21 din prima ligă a Scoției, , dar reușita sa nu a fost de ajuns pentru a scăpa de criticile jurnaliștilor scoțieni. Stă mărturie articolul extrem de dur publicat chiar pe un site apropiat celor de la Rangers.

„Hagi a fost marcatorul lui Rangers, dar în afară de gol, a fost absolut jalnic. Le-a oferit mingea adversarilor atât de ușor și a arătat fără calitate. Trebuie să se îmbunătățească.

Golul înscris l-a făcut să nu ia o notă și mai mică”, au scris cei de la i , oferindu-i internaționalului român doar nota 5 pentru prestația din disputa cu Aberdeen. Ceilalți colegi nu au scăpat nici ei „neșifonați”.

Good movement and composed first-time finish by Ianis Hagi to put Rangers 1-0 up over Aberdeen 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

— Romanian Football (@RoFtbl)