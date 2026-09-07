Sport

Ianis Hagi, scos înainte de pauză! Antrenorul lui Alanyaspor l-a criticat public după meci: „Nu a câștigat duelurile”

Ianis Hagi a fost scos din teren în partida pe care echipa sa, Alanyaspor, a câștigat-o astăzi în deplasarea de la Rizespor, scor 1-0. Antrenorul echipei l-a certat public imediat după meci.
Flaviu Popa
07.09.2026 | 23:43
Ianis Hagi scos inainte de pauza Antrenorul lui Alanyaspor la criticat public dupa meci Nu a castigat duelurile
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Ianis Hagi, criticat de antrenor și scos în minutul 40
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Fotbalistul român a atins mingea de doar 20 de ori în 40 de minute și a reușit 9 pase din 11 încercări (82% acuratețe). Mai mult, Ianis Hagi și-a creat o singură ocazie atunci când a șutat pe lângă poartă. Mai mult, a câștigat un singur duel din trei (33%) și a fost faultat o singură dată, arătând că nu a pus prea mari probleme fundașilor adverși.

Ianis Hagi a fost scos din teren în minutul 40 în meciul echipei sale Alanyaspor, după un meci slab

Imediat după meci, antrenorul celor de la Alanyaspor, Joao Pereira, l-a muștruluit public pe Ianis Hagi și a explicat fără perdea de ce l-a scos din teren înainte de pauză. În locul lui Ianis Hagi, în teren a intrat Yusuf Ozdemir.

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Yusuf s-a antrenat toată săptămâna pe poziția pe care a jucat astăzi. Am făcut schimbarea la antrenament cu Hagi. Ianis nu a avut mult mingea, nu a câștigat duelurile. Pentru Hagi este primul meci pe care îl începe ca titular, iar schimbarea… așa am decis eu.

Aveam nevoie să aduc puțin mai multă viteză, să fim puțin mai agresivi în dueluri și, ținând cont de toate aceste aspecte, am hotărât să-l schimb pe Hagi”, și-a început discursul antrenorul portughez. Mai mult, tehnicianul i-a explicat lui Ianis Hagi că aștepta mult mai multe de la el, dar și-a ratat șansa.

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Ianis Hagi a fost criticat de antrenor după prestația din meciul din această etapă. A fost înlocuit în minutul 40

Asta este situația, pentru că toți jucătorii sunt importanți. Hagi a început meciul și putea fi util la început. Fatih a făcut astăzi un meci foarte bun. Omar și Elvin, când au intrat, au ajutat echipa, așa cum ați văzut. Joe a ajutat echipa. Benirhan a ajutat echipa.

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Suntem o echipă de jucători care muncesc pentru Alanyaspor. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru Alanyaspor, indiferent dacă jucăm cinci minute, treizeci de minute sau patruzeci și cinci de minute. Ceea ce trebuie să facem este să dăm tot ce avem mai bun și să ajutăm echipa”, a punctat Joao Pereira.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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