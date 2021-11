Ianis Hagi, cucerit de Steven Gerrard: „Sunt similarități între el și tata ca mentalitate”

de la clubul belgian Genk, sub formă de împrumut, iar în vara aceluiași an a fost cumpărat definitiv de scoțieni. Unul dintre cei care au inistat pentru ca Ianis să rămână a fost chiar antrenorul Steven Gerrard.

Ianis Hagi știe că mai are multe lucruri de învățat

Au trecut, deci, 21 de luni, timp în care mijlocașul român a bifat 45 de meciuri în campionat, în care a marcat 9 goluri, 8 fiind realizate în actualul sezon. La acestea se adaugă și reușitele din cupele europene.

„Sunt conștient de evoluțiile mele de până acum. Știu ce mai am de îmbunătățit. Încă sunt la început de carieră. Am 23 de ani, am fost multe de învățat.

Sunt fericit că joc la Glasgow Rangers și că sunt pregătit de un antrenor de la care pot să învăț foarte mult. Este un club cu o mentalitate extraordinară, de a învinge, și mă simt foarte bine”, a declarat Ianis Hagi pentru .

Ianis Hagi despre discursurile similare ale lui Gerrard și Gică Hagi

Întrebat care a fost lucrul care l-a impresionat cel mai mult la fostul mare fotbalist englez, mijlocașul a răspuns fără ezitare. „Cel mai mult la Steven Gerrard mi-a plăcut că am găsit similarități între tata și el, ca și mentalitate.

De multe ori s-a întâmplat ca, după anumite meciuri, indiferent de rezultatul final, discursul pe care el îl avea după meci, în vestiar, Gerrard să aibă același discurs ca tata.

Iar după aceea, când vorbeam cu tata și cu ceilalți din familie, când aveau timp să vadă meciul, era același discurs. Asta m-a surprins plăcut și mi-a confirmat că am crescut într-un mediu și am fost antrenat de un mare jucător și antrenor.

Mă refer la tata și nu zic asta doar pentru că este tata, dar au fost mai mulți jucători care au confirmat acest aspect. Eu, mergând afară și fiind antrenat, acum, de o lengendă a fotbalului, mi s-au confirmat foarte multe chestii și asta m-a surprins plăcut.

Sunt foarte fericit că pot să fac parte din această echipă și că pot să fiu antrenat de Steven Gerrard”, a încheiat Ianis Hagi.

Ianis Hagi a înțeles că trebuie să se remarce pentru a fi luat în seamă

La finalul meciului câștigat de Rangers , partidă care a avut loc pe 24 octombrie și în care Ianis Hagi a scos penalty-ul din care oaspeții au egalat, antrenorul Steven Gerrard a lăudat prestația elevului lui.

„Ianis ni s-a alăturat când era foarte tânăr. Este încă foarte tânăr, dar este foarte important că am schimbat felul în care arată din punct de vedere al profilului său. El a înțeles în ce campionat a venit și că trebuie să se remarce pentru a fi luat în seamă, trebuie să fie curajos și să devină un bărbat adevărat.

Fără nicio îndoială, indiferent cât timp va rămâne aici, va da totul, se va lupta, știm cu toții ce calități are Ianis, iar azi a avut o prestație de excepție în majoritatea timpului”, a declarat Steven Gerrard pentru site-ul oficial al clubului.