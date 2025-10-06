Ianis Hagi, declarație emoționantă după revenirea în lotul României pentru preliminariile Cupei Mondiale

sunt înaintea ultimelor partide din grupa de preliminarii pentru calificarea la Cupa Mondială, iar șansele unei clasări între primele 2 clasate sunt destul de mici.

Ianis Hagi, mesaj emoționant înainte de meciurile României din preliminariile CM

Egalul făcut cu Cipru, 2-2, a făcut ca România să rămână în spatele , care au câte 12 puncte în clasament, în timp ce tricolorii au 7 puncte. Ianis Hagi, cel care a reușit un gol de excepție. din lovitură liberă, în ultima etapă din Turcia, revine printre cei selecționați de Mircea Lucescu și are o declarație emoționantă cu privire la sentimentele care îl încearcă în momentul când îmbrăcă tricoul echipei naționale.

“Atâta timp cât eşti convocat la echipa naţională ai datoria să lupţi pentru istorie, pentru tricolor. Asta ne dorim şi noi, cum am reuşit în Germania, încercăm şi acum să ne calificăm la Mondiale şi să ne luptăm pentru istoria României.

(n.r. Ce înseamnă pentru tine să porţi tricoul naţionalei?) Este ceva unic, ceva de o mândrie nemaipomenită, când pui tricoul naţionalei reprezinţi o ţară întreagă, familia, pe toţi cei care te-au ajutat să ajungi în acest punct. Responsabilitatea este mare şi trebuie să fii conştient că atâta timp cât eşti aici, datoria ta e să dai sută la sută”, a declarat Ianis Hagi pentru .

Ultima dată când Ianis Hagi a fost în lot și a jucat pentru România este în luna martie a acestui an, la partida din San Marino, unde a dat și o pasă de gol.

Care sunt șansele României de calificare la Cupa Mondială

România mai are de jucat 3 meciuri în preliminarii, cu Austria și San Marino, acasă, și în Bosnia. Nici în cazul în care obțin trei victorii, elevii lui Mircea Lucescu nu sunt siguri de o clasare între primele două echipe ale grupei, astfel că vor fi nevoiți să aștepte jocul rezultatelor pentru a spera la calificarea la Cupa Mondială 2026.

Totuși, mai există varianta barajului asigurat de prestația excelentă din Nations League. Acolo, însă, adversarii vor fi de un nivel ridicat și din start tricolorii o să aibă șansa a doua, pe hârtie. Printre naționalele cu care România ar putea să dea piept se numără Italia, Germania, Serbia sau Turcia.