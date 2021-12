Ianis Hagi îi este recunoscător lui Steven Gerrard: „M-a învățat partea murdară a fotbalului, pe care nu o știam”

După meciul din ultima etapă, , Hagi a răspuns unor întrebări pentru site-ul .

Ianis Hagi a devenit un jucător mai complet cu Steven Gerrard pe banca tehnică

Fiul lui Ianis Hagi s-a referit și la perioada în care echipa era antrenată de Steven Gerrard. „Mi-a plăcut mult. Am avut privilegiul să fiu antrenat de Steven Gerrard și am evoluat foarte mult ca jucător.

Am devenit un jucător mai complet cu el. Am învățat partea murdară a fotbalului cu care nu eram obișnuit. Acum, am un antrenor care a jucat la cel mai înalt nivel, un lider și căpitan la echipa națională.

Este un privilegiu și vreau să-mi duc jocul la nivelul următor. Îmi place cum gândește despre fotbal. Pur și simplu îmi place foarte mult. Nu iau totul ca atare, evident. În fiecare secundă încerc să învăț alte lucruri și să fiu deschis pentru a juca pe noi poziții”, a dezvăluit Ianis.

Ianis Hagi poate dezvolta mai bine jocul lui Rangers dacă joacă în spatele atacanților

Ianis Hagi a fost folosit din primul minut în 8 din ultimele 10 meciuri jucate de Rangers FC în campionat. Șase dintre aceste meciuri au fost în , care l-a înlocuit pe englezul Steven Gerrard, .

În ultimele 10 partide, Ianis Hagi a lipsit doar la meciul din deplasare cu Motherwell, jucat pe 31 octombrie și câștigat cu 6-1, și la cel din 12 decembrie, de pe terenul lui Heart of Midlothian, scor 2-0. În toate celelalte, a fost integralist sau a fost schimbat pe parcurs.

„În trecut, am spus că îmi place să joc în mijlocul terenului. Primesc mai multe pase și, ori de câte ori echipa are dificultăți la construcție, pot ajunge în situații bune unde pot obține mingea și pot deschide jocul.

Mi-a plăcut foarte mult a doua repriză (n.r. – cu Dundee), fiind mai mult pe minge și creând pentru echipă, cu mai mulți atacanți în fața mea. Cred că atunci sunt cel mai bun. Sunt foarte fericit că am câștigat 3 puncte pentru a termina bine o săptămână grea”, a spus Hagi.

Giovanni van Bronckhorst a făcut o treabă fantastică cu Dundee, afirmă Ianis Hagi

Mijlocașul român a spus și cum decurg lucrurile la echipă în mandatul noului tehnician, olandezul Giovanni van Bronckhorst. „Cel mai important lucru este să respectăm planul de joc, pe care-l alcătuim înaintea fiecărei partide.

Cel puțin pentru prima repriză, rămânem cu ceea ce am stabilit și încercăm să facem tot posibilul să punem totul în practică. La pauză, dacă planul de joc nu funcționează, atunci ai câteva modificări în echipă.

Ați putut vedea în a doua repriză că ne-am schimbat puțin, eu am fost folosit la mijloc și Scott Wright a fost trimis în teren (n.r. – în locul lui John Lundstram). A fost un joc tactic. Antrenorul a făcut o treabă fantastică și ne-a pus în situații de a marca.

Pe lângă lovitura de pedeapsă, cred că am mai avut două-trei ocazii în repriza secundă în care am fi putut să înscriem și să închidem jocul”, a precizat fiul lui Gică Hagi.

Ianis Hagi susține că el și colegii trebuie să fie nemiloși chiar și când joacă mai slab

Ianis a fost întrebat cât moral dă echipei o astfel de victorie. „De exemplu, în primul meu sezon nu am jucat atât de bine și echipa nu câștiga. În sezonul trecut, chiar și în meciurile în care nu am jucat bine, am luat cele trei puncte.

Cred că este esențial ca, dacă un plan de joc nu merge bine sau avem o zi în care nu jucăm atât de bine, să fim nemiloși. Să marcăm când avem ocazia, să controlăm jocul și să nu primim gol”, a explicat Ianis Hagi.

Ianis Hagi se adaptează, indiferent de posturile unde este folosit la Rangers

Mijlocașului român nu îi este greu să se adapteze din mers atunci când este trimis în altă zonă a terenului în timpul meciurilor. „Nu văd să fie dificil. Atât timp cât ești într-o echipă precum Rangers, asta înseamnă că poți juca diferite poziții și că ești inteligent tactic și te poți adapta.

Staff-ul tehnic ne folosește în pozițiile în care putem juca. Nu e ca și cum mi s-ar transmite să joc fundaș. Ne adaptăm și trebuie să facem performanță pentru că există jucători care vor să fie în locul tău. Competiția dintre jucători este cu adevărat sănătoasă și asta menține standardele ridicate”, a mai precizat Hagi.

Ianis Hagi vrea să termine anul în forță și să se relaxeze în vacanța de iarnă

„Am avut unele dificultăți la începutul sezonului. Suntem într-o poziție bună în campionat. În Europa, suntem în runda următoare. Facem o treabă destul de bună până acum. Lucrurile se schimbă la mijlocul sezonului, acesta este fotbalul.

Ca jucător, trebuie să te adaptezi și să joci. La acest club, trebuie să evoluezi indiferent de circumstanțe. Vrem să terminăm cu adevărat în forță înainte de vacanța de iarnă, să avem o săptămână liberă, să ne relaxăm și să jucăm bine și în a doua jumătate a sezonului”, a încheiat Ianis Hagi.

Rangers va juca în UEFA Europa League cu Borussia Dortmund

În campionat, Rangers este lider, 48 de puncte. Ocupanta locului secund, Celtic, a adunat 41, dar are un meci mai puțin, cel din deplasare, cu St. Mirren, programat miercuri, 22 decembrie, în etapa a 19-a.

În UEFA Europa League, formația scoțiană a trecut de faza grupelor, iar în barajul pentru optimile de finală va întâlni echipa germană Borussia Dortmund în dublă manșă. Primul meci are loc pe 17 februarie, pe BVB Stadion din Dortmund, iar returul se joacă pe pe 24 februarie, pe Ibrox Park.