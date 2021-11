Ianis Hagi, extrem de nervos după România – Islanda 0-0: „Crezi că dezamăgirea e mică atunci când pierzi o calificare?”

în etapa a 9-a a și nu mai este principala favorită la ocuparea poziției secunde în Grupa J, care asigură prezența la baraj.

au căzut pe locul 3 în clasament, la un punct în spatele Macedoniei de Nord, și au nevoie de o victorie în Liechtenstein și ca Islanda să nu piardă în ultima etapă la Skopje pentru a prinde barajul.

Ianis Hagi, nervos după egalul cu Islanda: „Crezi că dezamăgirea e mică”

Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai activi jucători ai lui Mirel Rădoi în meciul contra nordicilor și a semnat cea mai mare ocazie de gol a „tricolorilor” în finalul partidei, când șutul său din afara careului a lovit bara.

După partidă, la flash-interviuri, jucătorul lui Rangers a fost destul de nervos și a găsit o explicație foarte simplă pentru semieșecul cu Islanda: „Ne-a lipsit golul”.

„Am ratat, n-am marcat, am scos doar un punct. Pentru o calificare crezi că e dezamăgirea mică? (n.r. – mai crezi la baraj?) Clar, mergem să câștigăm în Liechtenstein și depindem de alții”, a spus Ianis.

Întrebat dacă meciul cu Islanda a fost gestionat prost, Hagi jr a continuat cu replicile acide: „Ce înseamnă să gestionăm? Întreb. Staff-ul tehnic și-a făcut datoria.

S-a ratat mult, dădeam două goluri și nu mai vorbeam dacă s-a pus presiune pe noi. Când vorbim de fotbal trebuie să fim concreți. N-am marcat, am lovit bara, ce să facem.”

Ianis Hagi: „Avem o generație talentată!”

Chiar dacă echipa României este pe cale să rateze din nou participarea la un turneu final de Campionat Mondial, Ianis Hagi spune că naționala e pe un trend ascendent, avem o generație tânără, care-și va demonstra valoarea.

„Asta e total altă treabă, una e să faci egal că n-ai reușit să dai gol si alta e mentalitatea grupului. Eu n-am niciun dubiu. Naționala e pe un trend ascendent.

Cred asta pentru că am făcut semifinală la CE de tineret acum doi ani. Eu am 23 de ani, ceilalți au 22, 21. Avem o generație talentată, am demonstrat asta, cu vârf și îndesat, nu trebuie să uitați asta”, și-a încheiat Ianis Hagi discursul.