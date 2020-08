Ianis Hagi, desfiinţat în Scoţia după meciul cu Livingston: “Are zero goluri și zero pase decisive. O figură banală”

Fanii lui Glasgow Rangers au explodat de fericire în această vară când conducerea clubului a anunţat transferul oficial al lui Ianis Hagi, pentru care a plătit 4 milioane de euro belgienilor de la Genk. Şi prima apariţie a fiului Regelui i-a adus în delir, Ianis reuşind să bată pe Lyon, actuala semifinalistă din Champions League, cu o dublă de mare efect în poarta lui Ciprian Tătăruşanu.

Toată lumea aştepta, după acest start fulminant, ca jocul lui Rangers să fie luminat de pasele lui Hagi junior, care era văzut şi un bun finalizator, deci un potenţial marcator. Fanii îşi puseseră mari speranţe că Rangers va reuşi, dirijată de Hagi pe teren, să se bată cu adevărat cu rivalii de la Celtic Glasgow pentru titlu.

Însă au trecut deja primele patru etape, iar duminica trecută alb-albaştrii au pierdut primele puncte din acest sezon, 0-0 pe terenul lui Livingston, iar aportul lui Ianis Hagi este strict de 0 pase de gol şi 0 goluri. Adică nimic din partea celui considerat vedeta lotului.

Critici dure la adresa lui Ianis Hagi

Drept urmare au început să se înmulţească numărul criticilor la adresa internaţionalului român pe care Mirel Rădoi vrea să îl titularizeze cu numărul 10 la Reykjavik, în octombrie, la barajul cu Islanda pentru Euro 2020. Critici dure, venite atât din tabăra lui Rangers, cât şi de la simpatizanţi ai marei rivale Celtic.

Duminică, la Livingston, Hagi junior a fost primul jucător de la Rangers înlocuit în minutul 57 şi Kris Commons, fost mijlocaş la Celtic, acum analist sportiv, l-a pus la zid în paginile tabloidului Daily Mail.

Hagi să iasă în faţă şi să îşi asume că a fost o figură banală

„Rangers pur și simplu nu și-a creat suficiente ocazii de gol pentru a câștiga acest meci. Și această întrebare e inevitabilă. Ce oferă acum Hagi? A fost înlocuit în primul meci cu Aberdeen, după ce nu a contribuit cu nimic, și a fost schimbat și cu Livingston după o oră. Are zero goluri și zero pase decisive în acest start de sezon și a fost o figură banală în toate cele patru partide ale echipei sale.

Clubul a plătit 4 milioane de lire ca să-l transfere. În asemenea jocuri, cum a fost acesta, el trebuie să fie omul care deschide calea spre gol. Cu Livingston, Rangers a fost lipsită de creativitate și forță la mijlocul terenului. Asta se întâmplă când contezi pe Hagi. Să iasă în față și să-și asume responsabilitatea. E playmaker, dar momentan numai cu numele.

Ianis a părut dezinteresat de ce se întâmpla pe teren

Știm toți că e capabil de pase cu adevărat de clasă, cu care să taie apărările adverse. L-am văzut în cupele europene. Totuși, nu se ridică la înălțimea sumei plătite pentru el, a investiției făcute de Rangers. Gerrard are dreptul să ceară mai mult”.

Şi Kris Boyd, fost jucător la Rangers, e nemilos cu fiul lui Gică Hagi. „Au fost prea mulți pasageri la acest joc. Cred că Ianis Hagi nu a făcut nimic din punct de vedere al implicării. Nu vreau să-i pun o etichetă, dar, să fiu sincer, a părut dezinteresat, iar Rangers a plătit mulți bani pe el”, a atacat el la Sky Sports. „Fiecare meci e important. Trebuie să ieși în față și să ceri mingea. Ia acțiuni în ultima treime și, jucând astfel, nu poți să nu câștigi”.

Steven Gerrard a evitat să spună numele celor care nu s-au implicat suficient

Iar antrenorul Steven Gerrard, fără a da nume, a lăsat de înţeles că au fost jucători foarte importanţi care în acest meci nu au oferit aportul necesar echipei.

“Doar noi suntem vinovați. Mulți jucători au făcut ce trebuia în acest meci, unii chiar foarte bine. Dar cei care ar fi trebuit să ne câștige meciul n-au apărut. Ne-a lipsit momentul de magie, de calitate, din ultima treime”.