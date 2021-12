Ianis Hagi, dezvăluire emoționantă despre relația cu tatăl său: “O aude mai rar de la mine, dar știe că îl iubesc”

Rangers FC joacă pe 26 decembrie, de la ora 17.00 a României, pe teren propriu, cu St. Miren, ocupanta locului 9 (din 12). Echipa la care este legitimat Ianis Hagi deschide clasamentul, cu 48 de puncte, fiind urmată de Celtic (42 p) și Hearts of Midlothian (33 p).

Ianis Hagi a avut antrenament cu Rangers FC cu o zi înaintea Crăciunului

Ianis Hagi a fost folosit din primul minut în 8 din ultimele 10 meciuri jucate de Rangers FC în campionat. Șase dintre aceste meciuri au fost în , care l-a înlocuit pe englezul Steven Gerrard.

Înaintea meciului din 25 decembrie, Ianis Hagi și-a făcut timp pentru a acorda un interviu celor de la Antena Sport, chiar dacă vineri a avut un antrenament. „Am un nume pe care trebuie să îl reprezint și care mă motivează zi de zi, mă obligă să fiu la cel mai înalt nivel indiferent unde sunt”, a spus Ianis Hagi, pentru .

La rândul lui, Gică Hagi a reamintit că fotbalul este totul pentru fiul lui. „Ianis e un copil care de mic a vrut să fie fotbalist, își dorește, iubește această meserie. Ne face bucuroși și pe toți românii”, a spus Gică Hagi.

„Dați-ne și nouă 10 ani ca să putem compara cu Generația de Aur”, spune Ianis Hagi

Ianis Hagi este convins că naționala României va avea, din nou, performanțe, dar cere timp și răbdare pentru ca acest lucru să fie posibil. „Sperăm că de acum încolo să facem performanțe și mai mari și să scoatem lumea în stradă!

Generația de Aur a avut 10 ani la echipa naționale mare, păi trebuie să ne dați și nouă 10 ani de zile la echipa mare ca să putem să ne comparăm cu Generația de Aur”, a spus Ianis Hagi.

„Nu este doar el, aici vorbim de colectiv. Nu depinde doar de unul. Naționala nu a depins doar de mine. Eu eram în teren, dar împreună cu alți jucători, eram o echipă!”, a completat antrenorul Farului Constanța.

Ianis Hagi și sora lui primeau cele mai frumoase cadouri de Crăciun de la bunici

Ianis Hagi a povestit și cum erau Sărbătorile de Crăciun în anii trecuți. „Când eram mic, mergeam cu colindul. Eram rușinos și am renunțat destul de repede. Nu am mai insistat când am văzut că nu sunt talentat. O lăsam pe sora mea mai în față”, și-a adus aminte Ianis Hagi.

Jucătorul lui Rangers FC a povestit că bunicii le făceau, lui și surorii sale, Kira Hagi, toate poftele și le ofereau cele mai frumoase cadouri. „Mereu ne surprindeau cu ceva nou. Era cadoul pe care an de an abia așteptam să îl deschidem”, a mai spus Ianis Hagi.

Ianis Hagi a dezvăluit în ziua de Crăciun că își dorește cel puțin un copil

Fiul lui Gică Hagi s-a referit și la viitorul lui, legat de viața personală. „Îmi doresc copii. Nu știu câți vor fi, dacă va fi doar unul sau vor fi mai mulți. Sper să fie sănătoși”, a mai spus Ianis Hagi.

„Tata știe că îi iubesc. Am momente când închei conversația pe un ton mai moale si îi mai arunc un câte ‘te iubesc’, că după aceea îl obișnuiesc prea mult. De la Kira poate aude de fiecare dată, de la mine mai puțin, dar stie că îl iubesc”, a mai spus Ianis Hagi.

Ianis Hagi a învățat de la Steven Gerrard partea murdară a fotbalului, pe care nu o știa

După ultimul meci de campionat, pentru rangersreview.co.uk, în care i-a mulțumit fostului antrenor al lui Rangers FC, Steven Gerrard, plecat la Aston Villa, pe 18 noiembrie.

„Mi-a plăcut mult. Am avut privilegiul să fiu antrenat de Steven Gerrard și am evoluat foarte mult ca jucător. Am devenit un jucător mai complet cu el. Am învățat partea murdară a fotbalului cu care nu eram obișnuit.

Acum, am un antrenor care a jucat la cel mai înalt nivel, un lider și căpitan la echipa națională. Este un privilegiu și vreau să-mi duc jocul la nivelul următor. Îmi place cum gândește despre fotbal.

Pur și simplu îmi place foarte mult. Nu iau totul ca atare, evident. În fiecare secundă încerc să învăț alte lucruri și să fiu deschis pentru a juca pe noi poziții”, a dezvăluit Ianis.