Chemat la naționala U21 pentru duelul decisiv cu Danemarca, Ianis Hagi a vorbit despre ce îl motivează și cum se descurcă pe timp de pandemie. El și-a descoperit o nouă pasiune, gătitul.

Component important al echipei care a dus România U21 până în semifinalele Campionatului European din 2019, Hagi a fost solicitat din nou de „tricolorii” mici pentru a da o mână de ajutor în actualele preliminarii.

Ianis are toate șansele să fie titular în meciul pe care elevii lui Adrian Mutu îl vor juca împotriva Danemarcei în data de 17 noiembrie, de la ora 18:30.

Ianis Hagi, anunț curajos înainte de Danemarca: „Noi încă avem motivație”

Fotbalistul lui Rangers a fost trimis de Mirel Rădoi la echipa U21 pentru a da o mână de ajutor echipei aflate în căutarea unei noi calificări la Campionatul European. Tinerii „tricolori” au izbutit să ajungă până în semifinalele campionatului disputat în Italia în 2019, însă acum riscă să rămână acasă dacă nu câștigă împotriva Danemarcei.

Deși nu a mai fost de peste un an la U21, Ianis Hagi s-a întors „la schimb” cu Dennis Man, chemat de Mirel Rădoi la prima reprezentativă pentru a se familiariza cu metodele de lucru de la lotul principal. Hagi Jr. a dezvăluit cum se simte după această revenire și a anunțat că „tricolorii” sunt extrem de motivați pentru a obține o nouă calificare.

„Am regăsit cu bine oamenii de la U21. Sunt motivați, uniți așa cum îi știam, dornici de victorie și de succes. Sunt multe amintiri frumoase de aici, din fericire, nu pot alege doar o amintire. Am multe meciuri, cantonamente, chiar am foarte multe momente și amintiri frumoase.

La fel și în cazul meciurilor, am avut foarte multe partide bune aici și nu cred că ar fi bine să aleg doar unul. Dar ținând cont că am fost la turneul final din 2019, pot spune că toate de acolo au fost meciuri bune. Am urmărit și meciurile din această campanie. Nu cred că e un avantaj că Danemarca e deja calificată. Ei vin să pregătească meciurile de la Euro.

E o partidă de fotbal și pentru ei, trebuie câștigată. Va fi greu. Știu nivelul de aici și nu sunt meciuri ușoare, indiferent de adversar. Atuul nostru e motivația de a merge la Campionatul European. Ei sunt deja acolo, dar pentru noi este meci decisiv și avem nevoie de cele trei puncte. Ne dorim să câștigăm cu Danemarca, știm că am pierdut în deplasare. Jucăm acasă și este rândul nostru să câștigăm.

Mă interesează să jucăm colectiv bine și să dea maximum toți cei care intră pe teren. Sper să prindem cu toții o zi bună și să ne calificăm la Campionatul European. Puțin contează cine marchează în meciul cu Danemarca, atât timp cât la final noi vom fi cei calificați la Euro”, a declarat Ianis Hagi pentru site-ul Federației Române de Fotbal.

Cu ce se ocupă pe timp de pandemie și e să lucreze cu Adi Mutu: „Poate el are mai multe amintiri cu mine, eram mic pe atunci”

Fiul lui Gheorghe Hagi a vorbit și despre maniera în care i s-a schimbat stilul de viață odată cu izbucnirea pandemiei de coronavirus. El a dezvăluit că și-a descoperit pasiunea pentru gătit și că a avut un profesor special care l-a învățat să devină expert în paste la cuptor.

De asemenea, Ianis Hagi a vorbit și despre prima colaborare cu Adrian Mutu. El nu mai lucrase cu „Briliantul” și are acum ocazia să vadă cum este să fie pregătit de cel care a fost unul dintre cei mai buni atacanți din istoria naționalei.

„Prima amintire cu Adi Mutu e perioada când juca la națională și la Fiorentina. Îmi aduc aminte meciurile Fiorentinei cu Europa League, lovitura liberă marcată de la 30 de metri. Probabil el are amintiri cu mine de când eram mai mic, dar eu nu le mai țin minte.

În afară de antrenamente și meciuri, nu fac nimic în viața de zi cu zi. Asta e situația în toată lumea, eu m-am adaptat. Nu s-au schimbat foarte multe, oricum. Nu făceam foarte multe chestii nici când era totul normal, exceptând ieșirile la restaurante. Mai mâncam ceva prin oraș, dar acum nu mai pot face asta.

Îmi ocup timpul cu gătitul pe acasă sau cu Netflix. Am învățat să gătesc de când eram în Italia, dar în perioada pandemiei, fiind singur, am învățat mai multe. Mâncarea mea preferată o să fie mereu pastele. Chiar dacă nu sunt mereu recomandate, îmi place să fac paste. Ultimele pe care am învățat să le fac sunt penne al forno, la cuptor. Sunt foarte bun la ele. Am avut un profesor foarte bun și m-a învățat bine. Vreau să îi mulțumesc. Rămâne secret cine este.

Filmul care mă motivează este Regele leu. Ne dorim o nouă vară frumoasă la anul. Asta îmi doresc și eu și cred că asta își dorește o țară întreagă”, a mai spus Hagi Jr.

Ianis Hagi va rata meciurile echipei mari, care va juca un amical cu Belarus în data de 11 noiembrie, iar apoi va avea de înfrutat Norvegia (15 noiembrie) și Irlanda de Nord (18 noiembrie) în Liga Națiunilor.