Sport

Ianis Hagi, discurs plin de emoție despre fiul său, Georgios: „Mi s-a schimbat total viața. Eu și Elena am trecut pe locul doi”. Câți copii vrea. Video

Ianis Hagi a avut un discurs plin de emoție despre fiul său, Georgios. Câți copii își dorește „Prințul” și cum s-a schimbat viața sa după nașterea primului născut.
Iulian Stoica
17.12.2025 | 10:30
Ianis Hagi discurs plin de emotie despre fiul sau Georgios Mi sa schimbat total viata Eu si Elena am trecut pe locul doi Cati copii vrea Video
ULTIMA ORĂ
Ianis Hagi, discurs emoționant despre fiul său, Georgios. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ianis Hagi este unul dintre cei mai iubiți fotbaliști aflați în activitate. Pe lângă rezultatele remarcabile obținute în 2025, „Prințul” a devenit și tată în premieră. Ce spune acesta despre fiul său Georgios, dar și despre câți copii își mai dorește.

Ianis Hagi, discurs plin de emoție despre fiul său, Georgios

Anul 2025 a fost plin de realizări pentru Ianis Hagi. Pe lângă rezultatele sportive, „Prințul” a devenit și tată în premieră, iar fiul său, Georgios, i-a schimbat total viața.

ADVERTISEMENT

„În viața privată îmi doresc să fim sănătoși ca și familie, să ne putem crește unul pe celălalt. Îl avem pe Georgios acum alături de noi, vrem să îl creștem și să îl ajutăm să devină o persoană cu încredere, să fie sănătos. În același timp, el are 4 luni, iar noi tot 4 luni avem de când suntem părinți, vrem să creștem împreună cu el, să învățăm.

(n.r. – Te-ai acomodat cu viața de tătic?) Da, m-am acomodat. Este, probabil, lucrul cel mai frumos care mi s-a întâmplat de când m-am născut. Eu și soția mea Elena ne doream foarte mult acest lucru. Acesta a fost și motivul pentru care am făcut pasul de a ne căsători, cu gândul de a crea o familie sănătoasă”, a declarat Ianis Hagi într-un interviu oferit pentru FRF.

ADVERTISEMENT
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”....
Digi24.ro
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională

Când a devenit Ianis Hagi tată

Georgios Hagi s-a născut în data de 20 august, din părinții Ianis și Elena. Micuțul este primul nepot al lui Gică Hagi, iar bucuria adusă familiei este de nedescris.

ADVERTISEMENT
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a...
Digisport.ro
Radu Naum a auzit ce salariu s-a cerut în România și nu a putut să creadă: "Cât?!" Replica președintelui

Familia formată din Ianis și Elena s-a transformat după naștere primului născut și cel mic a devenit principalul focus al tinerilor căsătoriți vara trecută. Cuplul Hagi își mai dorește încă doi sau trei copii, însă acest lucru va veni natural.

„O să ne dedicăm viața lui și, să dea Domnul, în viitor să avem și al doilea, al treilea copil. Mi s-a schimbat total viața și acum eu și Elena am trecut pe locul doi, el este pe primul loc și toată atenția este asupra lui”, a mai spus Ianis Hagi.

ADVERTISEMENT
  • 1,5 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi
  • 4 luni va împlini Georgios Hagi pe 20 decembrie
Gigantul german de la Bayern Munchen intră în Formula 1! Anunțul oficial
Fanatik
Gigantul german de la Bayern Munchen intră în Formula 1! Anunțul oficial
Încă un scandal înainte de Cupa Mondială! Se cere excluderea unei echipe: „FIFA...
Fanatik
Încă un scandal înainte de Cupa Mondială! Se cere excluderea unei echipe: „FIFA a fost înșelată!”
Cristi Chivu, la un pas să piardă jucătorul pentru care chiar el a...
Fanatik
Cristi Chivu, la un pas să piardă jucătorul pentru care chiar el a insistat să rămână la Inter: „Motivele sunt numeroase”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Loți Bölöni a ales TOP 5 antrenori români all-time: marele absent Anghel Iordănescu
iamsport.ro
Loți Bölöni a ales TOP 5 antrenori români all-time: marele absent Anghel Iordănescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!