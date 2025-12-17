Ianis Hagi, discurs plin de emoție despre fiul său, Georgios: „Mi s-a schimbat total viața. Eu și Elena am trecut pe locul doi”. Câți copii vrea. Video

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi este unul dintre cei mai iubiți fotbaliști aflați în activitate. Pe lângă rezultatele remarcabile obținute în 2025, „Prințul” a devenit și tată în premieră. Ce spune acesta despre fiul său Georgios, dar și despre câți copii își mai dorește.

Ianis Hagi, discurs plin de emoție despre fiul său, Georgios

Anul 2025 a fost plin de realizări pentru Ianis Hagi. Pe lângă rezultatele sportive, „Prințul” a devenit și tată în premieră, iar fiul său, Georgios, i-a schimbat total viața.

„În viața privată îmi doresc să fim sănătoși ca și familie, să ne putem crește unul pe celălalt. Îl avem pe Georgios acum alături de noi, vrem să îl creștem și să îl ajutăm să devină o persoană cu încredere, să fie sănătos. În același timp, el are 4 luni, iar noi tot 4 luni avem de când suntem părinți, vrem să creștem împreună cu el, să învățăm.

(n.r. – Te-ai acomodat cu viața de tătic?) Da, m-am acomodat. Este, probabil, lucrul cel mai frumos care mi s-a întâmplat de când m-am născut. Eu și soția mea Elena ne doream foarte mult acest lucru. Acesta a fost și motivul pentru care am făcut pasul de a ne căsători, cu gândul de a crea o familie sănătoasă”, a declarat Ianis Hagi într-un interviu oferit pentru .

Când a devenit Ianis Hagi tată

t, din părinții Ianis și Elena. , iar bucuria adusă familiei este de nedescris.

Familia formată din Ianis și Elena s-a transformat după naștere primului născut și cel mic a devenit principalul focus al tinerilor căsătoriți vara trecută. Cuplul Hagi își mai dorește încă doi sau trei copii, însă acest lucru va veni natural.

„O să ne dedicăm viața lui și, să dea Domnul, în viitor să avem și al doilea, al treilea copil. Mi s-a schimbat total viața și acum eu și Elena am trecut pe locul doi, el este pe primul loc și toată atenția este asupra lui”, a mai spus Ianis Hagi.

