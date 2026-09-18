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Ianis Hagi (27 de ani) n-a avut impactul pe care și l-ar fi dorit în startul sezonului din Turcia, dar pentru cele 4 dueluri ale României din Nations League.

Ianis a intrat pe teren în doar 3 partide și a fost o singură dată titular pentru Alanyaspor, în cele 5 etape disputate din actuala campanie. O accidentare i-a dat bătăi de cap încă din perioada cantonamentului de vară. Antrenorul Joao Pereira l-a reintegrat treptat. Ianis a fost în afara lotului în prima etapă din SuperLig, cu Gaziantep, apoi a rămas rezervă contra lui Beșiktaș, în runda a doua. A intrat în ultimul sfert de oră cu Eyupspor, apoi a prins 11-le de start cu Rizespor, partidă în care a fost înlocuit pe parcursul primei reprize. Weekendul trecut, cu Goztepe, . În total, a strâns 102 minute pe gazon în cele 3 partide în care a fost folosit.

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Ianis Hagi, contribuție importantă la pressing și multe încercări de pase decisive

În ciuda timpului limitat de joc pe care l-a avut la dispoziție, Hagi Jr. a încercat să ofere volum pentru Alanya. Cifrele Wyscout o demonstrează. Ianis are o medie de pase de 23,84 la 90 de minute (al 41-lea din SuperLig) și o acuratețe a „livrărilor” de 74,07%. Are o medie de 2,65 de pase care au dus la șuturi ale coechipierilor, dovadă că încearcă să găsească permanent colegi aflați în poziții cât mai bune pentru a finaliza. La acest capitol este chiar al 3-lea din campionat, după Marco Asensio și Kerem Akturkoglu, ambii de la Fenerbahce.

Ianis, folosit cu precădere ca mijlocaș ofensiv de Alanya, are 4,41 atingeri în careul advers pe meci (locul 17 în SuperLig). Nu e deloc departe de Mason Greenwood, de exemplu, starul lui Fener (4,48). Englezul a costat 40 de milioane în această vară, când a venit de la Marseille.

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Hagi face tot posibilul să fie vizibil pentru coechipieri. Are 17,65 pase primite la 90 de minute (poziția 46 în campionat). Ianis a câștigat 57,14% dintre duelurile ofensive în care a fost implicat – 6,18 la 90 de minute. Se remarcă reacțiile sale de natură defensivă. Hagi este al doilea din ligă la recuperări în ultima treime de teren (2,65 pe meci) și primul la contribuțiile la pressing (5,29 pe meci).

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Explicațiile lui Gică Hagi pentru convocarea lui Ianis

Într-o conferință de presă organizată înainte să anunțe lotul României, Gică Hagi nu s-a ferit să răspundă la întrebarea pe care a primit-o în legătură cu fiul său. Fără a confirma că urmează ca Ianis să fie inclus în lotul României de Nations League, Hagi a spus:

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„Ianis e la fel ca toţi ceilalţi. El face parte din grupul celor cu experienţă. Are experienţă internaţională la nivelul cel mai mare. A jucat pentru echipa de club, pentru echipa naţională. Are experienţă internaţională, la fel ca ceilalţi băieţi.

Veţi vedea vineri lista care o să fie, iar dacă va fi acolo înseamnă că avem încredere în el şi în toţi ceilalţi de pe listă că ne pot ajuta să câştigăm meciuri”.

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54 de meciuri are Ianis Hagi în naționala României

8 goluri și 8 pase decisive a strâns Ianis printre tricolori

Lotul complet chemat de Hagi la echipa națională pentru meciurile de Nations League din septembrie și octombrie

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).