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Ianis Hagi a fost unul dintre puținii jucători care a sperat să obțină ceva din meciul cu Suedia, însă gesticulările și jocul modest l-au făcut să fie schimbat în minutul 67 de tatăl său, Gică Hagi.. România a fost net depășită de suedezi, atât în posesie, cât și în finalizări.

A fost un meci de la care doar Hagi spera să obțină ceva. Am fost net sub suedezi începând cu posesia și terminând cu finalizările. Selecția încăpățânată a lui Gică enervează. Ce oare caută Ghiță în vâltoarea Ligii Națiunilor? Băiatul este din alt film. Băluță, la fel. Cu doar câteva răbufniri ale celor mai valoroși Tricolori nu poți închega o echipă care să răzbească în această grupă. Până la urmă s-a dovedit că tot Rațiu, Drăgușin, R Marin și Man sunt cei mai valoroși.

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Notele lui Marcel Puşcaş pentru jucătorii României, după 1-2 cu Suedia

Lor aș putea să-i adaug pe Radu și R Marin. Cu ei vom defila în următoarele campanii. Fără ei, putem să nu ne prezentăm. Suedezii au câștigat pe merit și ne vor face viața grea, cu siguranță și la București. Sunt mai buni ca noi la toate capitolele.

I RADU(5) – A respins două mingi pentru că n-a putut să le rețină. Vinovat măcar la un gol de-al suedezilor.Multe alte lucruri n-a avut de rezolvat.

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COUBIȘ(4,5) – A alternat cele bune cu cele rele. Rudimentar tehnic. Se panichează în aglomerație.

DRĂGUȘIN(6) – A fost cel mai bun apărător al nostru. Calm, sigur pe el. Bun la construcție

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Ghiță, feblețea lui Hagi? Este din alt film

GHIȚĂ(4) -Băiatul a fost din alt film. I-a pierdut din marcaj și pe Gyokeres și pe Isak. Nu are legătură cu echipa națională. A fost total depășit

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RAȚIU(5,5) -Activ, a urcat în atac, a șutat și a fost periculos. Deficient și uneori neglijent în faza de apărare.

Pentru Băluță și Bancu, Suedia nu este FCSB. E altă mâncare de pește.

BĂLUȚĂ(4) -A fost apatic și când trebuia să se demarce și după pierderea mingii. La golul doi suedez trebuia să închidă culoarul de șut. N-a făcut-o și a fost părtaș. A dispărut în misiune. La națională nu mai e ca la Craiova în Superligă.

MARIN(5,5) -Activ, a forțat șutul de la distanță. Cel mai clar în joc mijlocaș român. A fost schimbat cu Stanciu în minutul 80

BANCU(5) – Nici lui nu-i merge jocul la lot ca la Craiova în Superligă. Aici e mai greu nițel. Așa este când adversarul nu îți lasă posesia. A centrat doar de două ori și în apărare a avut probleme.

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I HAGI(5) – S-a străduit, a pasat în lateral, nu a deposedat, nu s-a repliat și a gesticulat prea mult. Joc modest. Schimbat justificat cu Tănase în minutul 67. Ianis a fost cu mâinele și gesticulările. Suedezii cu punctele

Denis Man și când nu joacă bine e cel mai bun atacant

D MAN(6,5) -Cel mai periculos atacant al nostru. A înscris excelent după ce l-a înșurubat pe adversar în careul advers. N-a strălucit totuși.

L MUNTEANU(5) – A început bine jocul, dar s-a stins pe măsură ce treceau minutele. A șutat de două ori și a încercat câteva combinații.

SCRECIU(4) – A intrat la pauză. A fost ridicol la o fază 1/1 cu Gyokeres care l-a purtat pe tot terenul și tot nu i-a luat mingea. A căzut și în fund la un duel umăr la umăr cu același suedez. Suedia nu-i FCSB nici în cazul lui.

MIHĂILĂ(5) – În continuare se bazează doar pe viteză. Parcă n-a mai progresat deloc. Când o va face oare?

Primadonna Florin Tănase

TĂNASE(4) – Ca o primadonă cu mănuși și cu țigaret. L-a înlocuit pe Hagi jr. în minutul 67. Degeaba

DRAGOMIR – A intrat în locul lui Man în minutul 87. Este mult peste Screciu și Băluță. Trebuia introdus mai devreme. Nu l-am notat pentru minutele puține jucate.

Explicația notelor:

NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

– Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri. NOTA 2 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci, gen Bănel Nicoliță contra lui Real Madrid.

– Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci, gen Bănel Nicoliță contra lui Real Madrid. NOTA 3 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

– Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror. NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

– Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi. NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

– Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență. NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

– Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite. NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

– Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete. NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

– Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale. NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

– Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori. NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

* Notele cu zecimale nu modifică esential criteriile avute în vedere la evaluare.