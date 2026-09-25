Ianis Hagi a fost unul dintre puținii jucători care a sperat să obțină ceva din meciul cu Suedia, însă gesticulările și jocul modest l-au făcut să fie schimbat în minutul 67 de tatăl său, Gică Hagi.. România a fost net depășită de suedezi, atât în posesie, cât și în finalizări.
A fost un meci de la care doar Hagi spera să obțină ceva. Am fost net sub suedezi începând cu posesia și terminând cu finalizările. Selecția încăpățânată a lui Gică enervează. Ce oare caută Ghiță în vâltoarea Ligii Națiunilor? Băiatul este din alt film. Băluță, la fel. Cu doar câteva răbufniri ale celor mai valoroși Tricolori nu poți închega o echipă care să răzbească în această grupă. Până la urmă s-a dovedit că tot Rațiu, Drăgușin, R Marin și Man sunt cei mai valoroși.
Lor aș putea să-i adaug pe Radu și R Marin. Cu ei vom defila în următoarele campanii. Fără ei, putem să nu ne prezentăm. Suedezii au câștigat pe merit și ne vor face viața grea, cu siguranță și la București. Sunt mai buni ca noi la toate capitolele.
I RADU(5) – A respins două mingi pentru că n-a putut să le rețină. Vinovat măcar la un gol de-al suedezilor.Multe alte lucruri n-a avut de rezolvat.
COUBIȘ(4,5) – A alternat cele bune cu cele rele. Rudimentar tehnic. Se panichează în aglomerație.
DRĂGUȘIN(6) – A fost cel mai bun apărător al nostru. Calm, sigur pe el. Bun la construcție
GHIȚĂ(4) -Băiatul a fost din alt film. I-a pierdut din marcaj și pe Gyokeres și pe Isak. Nu are legătură cu echipa națională. A fost total depășit
RAȚIU(5,5) -Activ, a urcat în atac, a șutat și a fost periculos. Deficient și uneori neglijent în faza de apărare.
BĂLUȚĂ(4) -A fost apatic și când trebuia să se demarce și după pierderea mingii. La golul doi suedez trebuia să închidă culoarul de șut. N-a făcut-o și a fost părtaș. A dispărut în misiune. La națională nu mai e ca la Craiova în Superligă.
MARIN(5,5) -Activ, a forțat șutul de la distanță. Cel mai clar în joc mijlocaș român. A fost schimbat cu Stanciu în minutul 80
BANCU(5) – Nici lui nu-i merge jocul la lot ca la Craiova în Superligă. Aici e mai greu nițel. Așa este când adversarul nu îți lasă posesia. A centrat doar de două ori și în apărare a avut probleme.
I HAGI(5) – S-a străduit, a pasat în lateral, nu a deposedat, nu s-a repliat și a gesticulat prea mult. Joc modest. Schimbat justificat cu Tănase în minutul 67. Ianis a fost cu mâinele și gesticulările. Suedezii cu punctele
D MAN(6,5) -Cel mai periculos atacant al nostru. A înscris excelent după ce l-a înșurubat pe adversar în careul advers. N-a strălucit totuși.
L MUNTEANU(5) – A început bine jocul, dar s-a stins pe măsură ce treceau minutele. A șutat de două ori și a încercat câteva combinații.
SCRECIU(4) – A intrat la pauză. A fost ridicol la o fază 1/1 cu Gyokeres care l-a purtat pe tot terenul și tot nu i-a luat mingea. A căzut și în fund la un duel umăr la umăr cu același suedez. Suedia nu-i FCSB nici în cazul lui.
MIHĂILĂ(5) – În continuare se bazează doar pe viteză. Parcă n-a mai progresat deloc. Când o va face oare?
TĂNASE(4) – Ca o primadonă cu mănuși și cu țigaret. L-a înlocuit pe Hagi jr. în minutul 67. Degeaba
DRAGOMIR – A intrat în locul lui Man în minutul 87. Este mult peste Screciu și Băluță. Trebuia introdus mai devreme. Nu l-am notat pentru minutele puține jucate.
* Notele cu zecimale nu modifică esential criteriile avute în vedere la evaluare.