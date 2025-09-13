Sport

Ianis Hagi, doar rezervă în Konyaspor – Alanyaspor! Ce s-a întâmplat cu Ștefănescu și Akdag

Partida Konyaspor - Alanyaspor are nu mai puțin de 3 jucători români în prim-plan. Ce se întâmplă cu Hagi, Akdag și Ștefănescu.
Iulian Stoica
13.09.2025 | 20:45
Ce se întâmplă cu românii din Konyaspor - Alanyaspor. Sursă foto: Colaj Fanatik

Konyaspor și Alanyaspor se întâlnesc în runda a 5-a din campionatul Turciei. Partida este una specială pentru publicul din România, nu mai puțin de 3 internaționali participă la acest duel, iar aici îi enumerăm pe Marius Ștefănescu, Ianis Hagi și Umit Akdag.

Ianis Hagi, doar rezervă în Konyaspor – Alanyaspor

Proaspăt transferat la Alanyaspor, Ianis Hagi a prins lotul pentru primul duel din campionatul Turciei, însă acesta se află doar pe bancă. „Prințul” este într-o formă fizică de invidiat și, cel mai probabil, își va marca debutul în partida cu Konyaspor.

De cealaltă parte, Umit Akdag, internațional de tineret, a fost introdus încă din primul minut al întâlnirii. Antrenorul Joao Pereira se bazează pe fundașul român meci de meci, Akdag fiind integralist în etapele disputate până acum.

Ei bine, Ianis Hagi și Umit Akdag au un rival român în această seară. Venit în această vară de la FCSB, Marius Ștefănescu se află doar pe bancă în partida Konyaspor – Alanyaspor.

Echipele de start din Konyaspor – Alanyaspor:

  • Konyaspor: Ertas – Yazgili, Demirgbag, Bazoer, Guilherme – Andzouana – Ndao, Ibrahimoglu, Bjorlo, Bardhi – Nayir. Rezerve: Bostan, Calusic, Gundordu, Ibrahimoglu, Jevtovic, Jo, Muleka, Ștefănescu, Subasi, Tasci. Antrenor: Recep Ucar.
  • Alanyaspor: Taskiran – Lima, Aliti, Akdag – Keskin, Makouta, Maestro, Ozdemir – Kaya – Ogundu, Kwang. Rezerve: Aksoy, Bruno Viana, Celik, Elia, Hagi, Janvier, Karaca, Mounie,  Paulo Victor, Yalcin. Antrenor: Joao Pereira.
Ianis Hagi, mesaj de mulțumire după ce a semnat cu Alanyaspor

După o vară în care s-a vorbit foarte mult de un transfer, „Prințul” a semnat în cele din urmă. La scurt timp după ce a fost anunțat oficial, Ianis Hagi le-a mulțumit tuturor persoanelor care i-au fost alături în ultima perioadă.

„A fost o vară intensă pentru mine și apreciez enorm munca tuturor celor mi-au fost alături în această perioadă. De la antrenamentele în baza Farului și până la recuperare, fiecare om care m-a ajutat să rămân în cea mai bună formă merită un mare ‘mulțumesc’ din partea mea”, a transmis Ianis Hagi pe platformele de socializare.

