Sport

Ianis Hagi, rezervă la Alanyaspor în meciul cu o echipă din liga a treia!

Gabriel-Alexandru Ioniță
27.10.2026 | 22:40
Ianis Hagi rezerva la Alanyaspor in meciul cu o echipa din liga a treia
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Ianis Hagi, doar rezervă la Alanyaspor în meciul cu o echipă din liga a treia. Foto: X / Alanyaspor
Ianis Hagi, pedepsit sau menajat de antrenorul lui Alanyaspor? Internaționalul român, doar rezervă în meciul din Cupa Turciei contra unei echipe din liga a treia
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Ianis Hagi (28 de ani) traversează o perioadă destul de delicată în Turcia, în tricoul celor de la Alanyaspor. Până acum în acest sezon de Superliga Turciei, internaționalul român a bifat șapte meciuri fără să reușească să înscrie și cu doar o pasă decisivă de gol furnizată. Cel mai recent, mijlocașul ofensiv a fost schimbat de antrenorul Joao Pereira la pauza partidei din campionat de pe teren propriu contra lui Kocaelispor, înfrângere suferită de Alanyaspor cu scorul de 1-2.

Ianis Hagi, doar rezervă la Alanyaspor în meciul de Cupa Turciei cu o echipă de liga a treia

Ulterior, la finalul meciului, tehnicianul a avut un discurs destul de dur. Iar acum, după doar câteva zile deci, Pereira a decis să îl lase doar pe banca de rezerve pe Ianis Hagi la duelul din Cupa Turciei cu 12 Bingol Spor, formație din liga a treia turcă. Astfel, din această chestiune se desprind în principiu două scenarii.

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Pe de o parte, ar putea fi vorba despre o „pedeapsă” primită de fiul selecționerului Gică Hagi pentru prestațiile sale modeste de până acum în acest sezon. Pe de altă parte însă, este posibil și ca mijlocașul să fie considerat în continuare de către antrenorul său drept un jucător important pentru Alanyaspor.

Ianis Hagi a intrat pe teren în repriza a doua

Asta pentru că în principiu Joao Pereira a încercat în măsură destul de mare să își menajeze fotbaliștii importanți la această partidă contra unui adversar mult inferior din punct de vedere valoric, cel puțin pe hârtie, folosind mai degrabă rezervele la această partidă, în mod special când a venit vorba despre primul 11.

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Ianis Hagi a fost totuși introdus pe teren de antrenorul lui Alanyaspor în acest meci, la pauză, dar nu a reușit nici de această dată să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă de gol. În schimb, internaționalul român a luat un cartonaș galben în minutul 63. La final, echipa lui Ianis Hagi a câștigat cu scorul de 4-1 și astfel s-a calificat în faza următoare din Cupa Turciei.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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