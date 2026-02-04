Ianis Hagi, dublă de senzație în Turcia! „Cadou” în avans pentru Gică Hagi. Video

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi nu a mai primit în ultima vreme foarte multe minute pentru Alanyaspor. Mijlocașul român a intrat de pe bancă în mai multe meciuri, iar în ultima partidă de campionat a fost suspendat. Aflat pe teren în meciul din Cupa Turciei, Ianis a înscris o dublă în doar 11 minute.

Ianis Hagi a înscris o dublă în Cupa Turciei cu doar 24 de ore înainte de ziua tatălui său

Gică Hagi împlinește pe 5 februarie vârsta de 61 de ani, iar fiul său, Ianis Hagi, care joacă pentru Alanyaspor, i-a oferit în avans cel mai frumos cadou. Mijlocașul internațional român a înscris o „dublă” în Cupa Turciei și a asigurat victoria echipei sale.

dar și viteza. Văzându-l pe colegul său în flancul stâng, Ianis Hagi a sprintat la maximum și a căutat o breșă printre fundașii adverși. Românul a luat fața a trei adversari, ca un atacant veritabil, și l-a învins perfect pe portarul advers.

🔥 İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI! 🟠🟢 Alanyaspor, Boluspor karşısında 47. dakikada Ianis Hagi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. — A Spor (@aspor)

A doua reușită accentuează o altă calitate a lui Ianis Hagi: jocul cu ambele picioare. Mijlocașul a executat o lovitură liberă cu piciorul stâng, din partea dreaptă a terenului. Execuția sa nu a fost atât de bună pe cât voia și a lovit zidul, așa că „prințul” a lovit-o și cu dreptul, iar mingea s-a oprit în poarta adversă.

🚀 GOLÜN ADI: HAGI! 🟠🟢 Alanyaspor, Boluspor karşısında Ianis Hagi’nin 57. dakikada kaydettiği golle 2-0 öne geçti. — A Spor (@aspor)

Gică Hagi împlinește 61 de ani pe 5 februarie

Gică Hagi, cel ce este considerat de mare majoritate a lumii cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, va împlini mâine, 5 februarie 2026, vârsta de 61 de ani. În urma cu un an, când „Regele” a schimbat prefixul, el a organizat o conferință de presă festivă în care a oferit lumii detalii fascinante despre fabuloasa sa carieră.

Întrebat de Horia Ivanovici, directorul FANATIK, despre cea mai bună perioadă din cariera sa de fotbalist,„Să-mi aloc doar un moment dintr-o carieră de 18 ani la un nivel foarte mare… este foarte greu. Când eram tânăr, în România, am cucerit o Supercupă a Europei, am jucat la o echipă foarte mare, am jucat o finală de Champions League, am concurat cu cei mai buni jucători din Europa”

La echipa națională clar a fost America. Arătam bine atunci, eram și frumos, slăbisem, aveam 72 de kilograme. Era prima oară când am avut o ambiție enormă să demonstrez. Știți cum era, românii merg în America, gata, un vis împlinit. M-am pregătit extraordinar din septembrie – octombrie la Brescia. M-am tuns chel, soldat, și am avut 6 luni de muncă extraordinare. Cu obiectivul să încerc să fiu cel mai bun acolo.

Am avut o echipă extraordinară, de la antrenor, staff. Numai Popescu și Lupescu erau în spatele meu, vă dați seama cine stătea în spatele meu. Acolo cred eu că am excelat din toate punctele de vedere. Eram jucătorul cel mai decisiv în majoritatea meciurilor. Ghinionul nostru a fost că am pierdut la penalty-uri și ne-am dus acasă. Acolo, la echipa națională, a fost un moment bun

Pe urmă, nu am cum să nu zic de Madrid și Barca. Am învățat de la ele, m-au făcut mai bun. Am fost la cei mai buni, ei m-au dezvoltat, m-au făcut să fiu un fotbalist complet. Până atunci nu eram, eram anarhic. Pe urmă am învățat cum trebuie să stai în teren, cum să joci în echipă, ce trebuie să faci ofensiv și defensiv. După aceea, tot ce am avut mai bun am dat la Galatasaray. Așa a fost să fie”, a explicat Gică Hagi în urmă cu un an.