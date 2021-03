Ianis Hagi e optimist înaintea debutului în preliminariile CM 2022: „Vrem să fim la Cupa Mondială!”. Video

Micul Hagi s-a făcut mare și acest lucru îl transmite prin fiecare gest, prin fiecare cuvânt pe care îl rostește. Pe teren, pasele și golurile lui au ajutat-o pe Rangers să câștige un nou titlu de campioană, al 55-lea din istoria fantastică a clubului care în urmă cu mai puțin de 10 ani intrase în faliment.

În afara terenului Ianis dovedește maturitate. Un trofeu cucerit nu e altceva decât o treaptă pe care a urcat-o într-o carieră în care speră să depășească realizările tatălui și mentorului lui – Gică Hagi.

Într-un interviu acordat site-ului oficial al Federației Române de Fotbal, tânărul Ianis Hagi a vorbit, pe larg, despre fotbalistul Ianis Hagi, despre începuturi și despre vise.

Perfecțiunea înseamnă muncă pentru Ianis Hagi

Ianis Hagi a fost de mic atras de mingea de fotbal. Nici nu avea cum să fie altfel. Născut în Turcia, unde tatăl lui era și încă mai este divinizat, fotbalistul de azi a absorbit ca un burete tot ce tatăl lui, marele Gică Hai i-a transmis.

”Când eram copil loveam mingea doar cu piciorul stâng, dar din ce îmi aduc eu aminte ulterior am reușit să lovesc mingea cu ambele picioare. Tata mereu mi-a spus ce fac cu stângul să fac și cu dreptul și probabil de asta lovesc mingea cu ambele picioare”, își amintește Ianis.

Tot pe malurile Bosforului i s-au întipărit în minte execuțiile fantastice ale părintelui, care au adus atâta glorie singurului club din Turcia care a cucerit un trofeu european, Cupa UEFA în 2000. Azi, Ianis Hagi nu face altceva decât să perfecționeze ceea ce tatăl lui a ridicat la rang de artă.

”Mereu am pus accent pe fazele fixe, de când eram mic, probabil pentru că am văzut atâtea videoclipuri cu tata marcând din lovituri libere, și obsesia ea de a deveni un foarte bun executant de lovituri libere a pornit tocmai de la acest exemplu, al tatălui meu. Bine, am avut și norocul până acum să am antrenori cum e Adi Mutu la tineret, Steven Gerarrd la Rangers sau tata, toți executanți incredibili de lovituri libere. Stau după antrenamente și exersez și cred că la ora asta și eu sunt sunt un bun executant de faze fixe”, a mai spus Ianis.

Titlul cu Rangers? Încă un pas înainte pentru Ianis Hagi

La 22 de ani, Ianis Hagi are în CV trei cluburi europene de valoare: Fioentina, Genk și Rangers. E adevărat că abia în Scoția evoluțiile lui au fost cu adevărat apreciate, dar spune că fiecare experiență a contribuit la desăvârșirea lui fotbalistică, iar faptul că lucrează cu Steven Gerrard, un monument a fotbalului britanic, l-a ajutat cel mai mult în carieră.

”Am intrat pe o traiectorie bună și aici nu mă refer neapărat că am câștigat titlul în Scoția. Cariera unui fotbalist are și plusuri și minusuri, contează să știi să treci peste ele, să știi să înveți din ele. Fiecare are drumul lui.

Eu văd acest titlu cu Rangers ca pe un obiectiv pe care mi-l doream, l-am îndeplinit și îmi doresc să câștig cât mai multe trofee pentru că mi-a plăcut senzația, emoția pe care am trăit-o. Următorul trofeu este cel mai important pentru mine și încerc să-l câștig”, a explicat Ianis.

Ianis Hagi: ”Sunt un jucător de creație”

Considerat foarte multă vreme prea firav pentru fotbalul de performanță, practicat în Europa, Ianis a devenit în ultimul an un jucător exponențial pentru Rangers care a plătit pentru el 3,4 milioane de euro în vara anului trecut.

”Fizic, mă simt mult mai bine în Scoția, cred că s-a văzut schimbarea mea, campionatul este mai puternic, mai agresiv, intensitate foarte mare, a trebuit să mă adaptez. Până la urmă vorbim despre fotbal, iar fotbalul se joacă foarte mult cu mintea. Nu sunt un jucător care să-i dau pe toți adversarii la parte. Rolul meu în teren este acela de a crea. Cred că până acum am reușit să fac asta și m-am adaptat destul de bine”, a declarat Ianis Hagi pentru sursa citată.

Fotbalistul a mai spus că succesul lui se datorează în foarte mare măsură oamenilor din jur cu care vorbește după fiecare meci.

”Imediat după fiecare joc îmi analizez evoluția, fazele îți vin mereu în cap după meci, dar este o analiză la cald. Cea mai un analiză este a doua zi după meci. Atunci pot să analizez cu cei din staff, cu tata, cu agenții mei. Mereu vorbesc cu acești oameni și încercăm să fim cât mai realiști, vedem ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine”, a explicat Ianis.

Ianis Hagi e optimist că ne vom califica la Mondialul din Qatar

După o experiență formidabilă alături de echipa națională de tineret, alături de care a jucat semifinală de Campionat European, Ianis Hagi a vorbit și despre șansele de calificare ale ”naționalei mari”, la Cupa Mondială din Qatar.

”Ca să ai succes trebuie să legi niște victorii, să ai rezultate pozitive. La început e mai greu, așa a fost și la tineret, dar după câteva rezultate pozitive am început să ne arătăm calitățile și am înflorit ca și fotbaliști, ca și echipă. Eu sper ca acest început să ne ajute să avem o campanie de calificare foarte bună. Toată lumea așteaptă asta și noi vrem să fim la Cupa Mondială.

Speranța și dorința de succes a fanilor și a noastră ne face să credem că putem foarte multe, dar micile detalii care fac diferența pe teren câteodată sunt cu tine, câteodată sunt împotriva ta. E normal să fie presiune din partea suporterilor. De fapt e o presiune din partea unei națiuni. Majoritatea suntem tineri, și selecționerul e tânăr, și venim cu un suflu nou. Sper ca și rezultatele să fie de partea noastră”, a încheiat Hagi.