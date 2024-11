Ianis Hagi, entuziast după România – Cipru 4-1: ”S-a văzut cât de mult am tras de mine”. A lămurit misterul plecării de la Rangers

Mijlocașul lui Rangers, care nu a mai prins startul unei partide pe teren de la EURO 2024, în partida de pe Arena Națională. Hagi jr. nu a mai jucat 90 de minute de aproape 6 luni, de la o întâlnire Las Palmas – Alaves 1-1, din etapa 38 a sezonului precedent din La Liga, desfășurată la 26 mai.

Ianis Hagi, discurs impresionant după România – Cipru 4-1

La finalul întâlnirii România – Cipru 4-1, din ultima etapă a Ligii Națiunilor, Ianis Hagi a vorbit despre susținerea pe care a primit-o din partea lui Mircea Lucescu și despre munca pe care a depus-o pentru a fi în formă deși a trecut printr-o perioadă dificilă.

”Cred că era important să fim echilibrați, chiar dacă suntem vreo 4-5 jucători care ne-am așteptat rândul în toamna aceasta. Cred că am reușit asta, se vede și în rezultate. S-a jucat colectiv foarte bine în afară de primele 10 minute de după pauză.

Eu personal sunt fericit că am jucat 90 de minute. Cred că arată cât de mult m-am antrenat și am tras în perioada să fiu la un nivel fizic foarte bun. Mister, personal, știe cât am tras să-l conving să am și eu această șansă.

E greu când pretențiile sunt foarte mari, de cel mai înalt nivel. E normal să fie așa, nea Mircea este unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului. Simțim de la lună la lună că am progresat ca și echipă. Cred că suntem capabili să ducem România la Mondiale din nou”, a declarat Hagi jr.

Ianis vrea în continuare trofee cu Rangers

Internaționalul român a vorbit și despre situația delicată prin care trece la Rangers și, în ciuda faptului că a precizat că este focusat să dea totul pentru formația scoțiană, a părut că și-a mai pierdut din aplombul cu care vorbea până acum despre rămânerea la echipă.

”(n.r. Îți este greu în acest sezon la Rangers) Nu mi-e greu, fiindcă am trecut printr-un moment mult mai greu când am fost departe de fotbal. Contează să fiu sănătos, apoi știu că Dumnezeu are un destin pentru fiecare în parte. Eu știu că trebuie să fiu pregătit și să fiu liniștit mental că m-am antrenat cât am putut.

Nu cred că pot să mă împing mai mult ca la momentul actual. Este logic cumva să se scrie despre plecare când situația unui jucător nu este clară la un club. Gândul meu e să fiu la capacitate maximă pentru Rangers. Acesta este focusul meu, să ajut pe Rangers, sunt capabil de asta. Gândul meu e la Rangers, apoi fotbalul e imprevizibil.

Îmi doresc pentru mine și pentru grup să ajungem la un Campionat Mondial pentru că muncim mult. Când am aflat că se joacă în America, gândul ne-a dus la ce a fost în ’94, sperăm să scriem istorie acolo.

, noi ne dorim să progresăm. Mulțumim celor care ne-au susținut și sperăm ca la anul și peste doi ani să fie și mai frumos”, a spus Ianis Hagi.