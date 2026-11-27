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Ianis Hagi (28 de ani) a oferit un moment de magie în campionatul Turciei. Internaționalul român a avut nevoie de doar 15 minute pentru a deschide scorul în confruntarea dintre Alanyaspor și Konyaspor, de vineri, 27 noiembrie. Căpitanul naționalei României a înscris un gol care l-ar face mândru chiar și pe tatăl său, „Regele” Gică Hagi (61 de ani).

Ianis Hagi a marcat în stilul „Regelui”, după 8 luni și 13 zile

Așteptarea a luat sfârșit pentru Ianis Hagi (28 de ani)! pentru prima dată în actuala stagiune din Super Lig. În etapa a 13-a, Alanyaspor a primit vizita celor de la Konyaspor.

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În minutul 15 al partidei de pe Alanya Oba Stadium, Hagi Jr. și-a demonstrat din nou calitățile tehnice. Căpitanul naționalei României a punctat direct din lovitură liberă, cu o execuție spectaculoasă, și a declanșat bucuria în tribunele arenei din Alanya.

Gest în stilul lui Zinedine Zidane după eurogolul din Turcia

Ianis Hagi a atras atenția și prin modul în care a sărbătorit reușita din partida cu Konyaspor. Căpitanul „tricolorilor” și-a scuturat mâna din încheietură, într-un gest care a amintit de celebrul Zinedine Zidane. obișnuia să facă acest gest atunci când era impresionat de o execuție spectaculoasă. De această dată, Ianis Hagi a avut toate motivele să fie încântat de propria reușită.

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BABASININ OĞLU… HARİKA GOL! 🔥🔥🔥 GOL | Alanyaspor 1-0 Konyaspor ⚽15′ Ianis Hagi https://t.co/74oR8UMw75 — Canlı Goller (@canligoller22)

Ianis Hagi nu mai marcase pentru Alanyaspor de 258 de zile

Reușita din partida cu Konyaspor are o însemnătate aparte pentru internaționalul român. Ianis Hagi nu mai marcase în tricoul formației din Alanya din 14 martie 2026. Atunci, fiul „Regelui” puncta tot dintr-o lovitură liberă, în remiza obținută de Alanyaspor pe terenul celor de la Goztepe, scor 2-2