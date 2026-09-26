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Ianis Hagi (27 de ani) a intrat din primul minut și a purtat banderola de căpitan al României în primul meci oficial al lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca „tricolorilor”, la al doilea „descălecat”. Speranțele au fost uriașe, însă fiul selecționerului a făcut un meci foarte șters. La FANATIK SUPERLIGA a avut loc o dezbatere cu cărțile pe față despre ceea ce este și ceea ce poate reprezenta Ianis pentru naționala tatălui său.

Ce se întâmplă cu Ianis Hagi? Fiu sau decar pentru selecționerul Gică Hagi? Dezbatere încinsă despre jocul slab al căpitanului naționalei României

România a pierdut la Solna meciul de debut în grupa a 4-a din eșalonul B al Ligii Națiunilor. Elevii lui Gică Hagi (61 de ani) au avut în față un adversar pragmatic, mult mai valoros, care a știut să profite de deficiențele din defensiva tricolorilor. Vedetele Isak și Gyokeres au rezolvat meciul pentru scandinavi. Golul lui Man, unul frumos, a rămas de palmares. La primul meci oficial pe banca naționalei după o pauză de un sfert de secol, Gheorghe Hagi a mizat pe o așezare 3-4-1-2, cu fiul său, Ianis, în spatele vârfurilor Man și Munteanu și responsabilizat cu banderola de căpitan.

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„Regele” și o întreagă Românie . Din păcate, lipa meciurilor la echipa de club s-a văzut, iar căpitanul „tricolorilor” a fost modest în exprimare. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu (48 de ani), cel care a lucrat și a fost ajutat de Ianis Hagi în mai multe meciuri la națională, a fost întrebat direct dacă nu cumva fiul selecționerului o vulnerabilitate a tatălui său la națională.

Fostul selecționer a punctat din start că lucrurile trebuiesc separate. În primul rând, Iordănescu Jr. a spus că, pentru el, Ianis a fost un jucător de bază, care a ajutat echipa: „Trebuie să vedem poza de ansamblu. Încep cu perioada mea. Pe mine și echipa, pe noi ne-a ajutat. Ianis a avut un rol bine definit. Sigur, la începutul mandatului meu au fost niște probleme. Venea după o perioadă lungă, după accidentare. Încet-încet l-am reintegrat și recâștigat pentru echipă, după care a livrat. A marcat în campania de calificări pentru Euro, a avut un turneu final bun”.

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Edi Iordănescu: „Pe termen mediu-lung nu poți să livrezi performanță la echipa națională eficiență dacă nu ai meciuri la echipa de club”

Edi Iordănescu a identificat problema principală care . În opinia sa, mijlocașul trebuie să își clarifice situația la echipa de club. „Consider că înainte să poată să livreze la echipa națională așa cum trebuie, trebuie să-și recapete, să-și recâștige statutul la nivel de club, să aibă continuitate.

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La el deja se leagă perioade foarte lungi de timp cu pauze, fie chiar și în mandatul meu, când era în Spania și juca foarte puțin. Ulterior s-a transferat, dar are nevoie de continuitate. Dacă vor persista aceste pauze lungi, nu va mai putea să facă ce a făcut în trecut, pentru că în trecut, da, au fost anumite perioade, a reușit, venea la națională, chiar dacă nu avea realizări neapărat sau continuitate la club și livra. Dar acuma perioada s-a prelungit extrem de mult și el are nevoie să-și rezolve situația la club ca să poată să vină să ajute naționala, să-l ajute pe Gică, ca și Gică să-l poată ajuta pe el”.

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Cu cât postura de rezervă a lui Ianis de la echipa de club se prelungește, cu atât această situație va avea repercursiuni asupra evoluțiilor sale la națională, punctează Iordănescu Jr. El mai punctează că această expunere negativă se va acutiza. „Cu cât situația la club persistă, cu atât se va complica și la nivel de echipă națională și automat va fi expunerea asta chiar și negativă. Toată lumea interpretează din unghiul tată-fiu și face paralele și cu alți jucători și nu poți să oprești lumea să analizeze sau să-și spună cuvântul.

Dar încet-încet se creează o stare de spirit care nu este benefică echipei naționale, pentru că sunt și alți jucători acolo și nu este ușor să vezi toate comentariile astea din exterior.Sper, pentru binele echipei naționale, ca Ianis să se impună la nivel de club, să înceapă să aibă realizări, ca să vină cu o altă stare de spirit și cu un alt om și la echipa națională și automat să poată să dea ce, ce toți credem că poate să dea”.

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Edi Iordănescu a fost întrebat la FANATIK SUPERLIGA despre prestația lui Ianis Hagi cu Suedia. ”Mi s-a părut cu totul altceva decât poate el. Se vede că nu are tonus, nu are ritmul de joc. Ianis poate mai mult, dar trebuie să rezolve la echipa de club, nu la echipa națională. Pentru mine e foarte important ce se întâmplă pe el la club, nu la echipa națională. Pe termen mediu-lung nu poți să livrezi performanță la echipa națională dacă nu ai meciuri la echipa de club”, spune Edi.

Dănuț Lupu cere tratament egal din partea selecționerului Hagi: „Dacă Ianis nu joacă la echipa de club să treacă pe bancă”

Dezbaterea pe subiectul „Ianis Hagi la națională” a continuat în platoul FANATIK SUPERLIGA. Fostul mare jucător de la Dinamo, Rapid și echipa națională, Dănuț Lupu (59 de ani) a cerut public ca Gică Hagi să îi trateze în mod egal pe toți jucătorii naționalei. Mai exact, acesta ar dori ca Ianis Hagi să treacă pe banca de rezerve, iar titular să fie jucători care evoluează la echipele lor de club.

„(n.r. Ceri un tratament egal? Dacă Ianis nu joacă, să treacă pe bancă și să joace Stanciu) Păi, normal. Nu trebuie să fie tratați în mod egal toți jucătorii? (….) Dacă unul nu joacă la echipa de club, dar îl bagi titular și spui că nu îl bagi pe altul că nu joacă la echipa de club… nu e normal”, a punctat Lupu.

Un alt analist FANATIK, fostul mare atacant al „Generației de Aur”, Adi llie (52 de ani), remarca faptul că Gică Hagi are o problemă generală cu jucătorii care nu bifează minute multe la echipelr lor de club: „Ianis nu joacă la echipa de club, Man nu joacă, alții, cum e și Mihăilă nu joacă, la fel Tănase. Bîrligea va intra, dar nici el nu are minute la echipa de club. Hai să îl băgăm și apoi să îi găsim o scuză”.

„Cobra” spunea, tot la FANATIK SUPERLIGA, încă din urmă cu câteva zile, că Hagi va avea o problemă de la mijloc în sus. Cauza: jucătorii cu minute puține la echipelor lor de club. „În afară de Răzvan Marin, care joacă la echipa de club… restul”.

Marius Șumudică, despre modul în care este tratat Ianis Hagi la națională: „Este răspunderea lui Gică Hagi!”

Marius Șumudică (55 de ani), un antrenor cu mare experiență, a comentat și el această postură pe care Ianis Hagi o are la echipa națională. Antrenorul CFR-ului a fost întrebat și el direct dacă mijlocașul poate să devină o vulnerabilitate pentru mandatului tatălui său. „Șumi” este de părere că absolut tot ceea ce face „Regele” la prima reprezentativă este strict răspunderea lui.

Pe de altă parte, antrenorul de la CFR Cluj este direct și spune că la națională trebuie aduși și băgați jucătorii în formă maximă, cu meciuri la echipele lor de club. „Șumi” a găsit și o problemă la actuala națională: Gică Hagi-antrenorul își dorește foarte mult să fie la nivelul jucătorului genial Gheorghe Hagi.

„Este clar că în momentul de față este o presiune mare atât pe antrenorul Gheorghe Hagi, cât o presiune și mai mare pe Ianis Hagi. Dacă Gică își ia presiunea și crede că poate scoate maximum de la Ianis, este pur și simplu decizia lui și este răspunderea. Dar în momentul de față eu consider că echipa națională și tot timpul echipa națională trebuie formată din jucători care sunt la momentul ăsta în formă maximă. Ok, dacă ai tu unu, doi, trei jucători în jurul căruia vrei să construiești, da, sunt de acord. Eu nu-mi permit să-l critic pe Gică Hagi și nu o voi face niciodată, din respect pentru ce a făcut pentru fotbalul românesc. Dar va trebui să spunem lucrurilor pe nume, că dacă tot ne ascundem și băgăm gunoiul sub preș, nu vom ajunge nicăieri.

În momentul de față echipa națională are mari probleme, mari probleme, fiindcă Gică, prin caracterul lui, prin dorința lui de a fi la nivelul jucătorului Gheorghe Hagi, este o mare problemă. El, ca antrenor, își dorește foarte mult să fie la nivelul jucătorului Gheorghe Hagi și atunci el va împinge jucătorul până la maximum posibil. Acest jucător trebuie să poată să dea maximul. Și aici intervin jocurile de la echipa de club”, spune Șumudică.

În ceea ce privește modul în care arată în prezent Ianis Hagi, Șumudică, la fel ca Edi Iordănescu, pune această chestiune pe seama lipsei jocurilor de la echipa de club. „În momentul de față se vede că Ianis Hagi nu are ritm”.