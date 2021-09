Ianis Hagi, gest superb făcut pentru un copil din tribune, la meciul cu Liechtenstein: „Cel mai important este că au revenit fanii!”

Golurile au fost marcate de Alin Toșca și Cristi Manea.

ADVERTISEMENT

După ce a fost schimbat, în minutul 79, Ianis Hagi a făcut un gest superb și i-a oferit tricoul său unui copil din tribune.

În prezent, România se află pe locul 3 din grupa J, cu nouă puncte obținute după cinci meciuri jucate.

Ianis Hagi, gest superb făcut pentru un copil din tribune, la meciul cu Liechtenstein

La finalul partidei de pe Arena Națională, Ianis Hagi s-a arătat foarte fericit că „tricolorii” i-au avut alături pe suporteri.

ADVERTISEMENT

În același timp, mijlocașul susține că abia așteaptă să evolueze pe noul stadion Steaua. România va juca, pe arena din Ghencea, contra Armeniei și Islandei.

„Avem o deplasare grea în Macedonia, dar trebuie să luăm trei puncte. Cred că cel mai important, astăzi, a fost că i-am avut pe suporteri înapoi pe stadion.

Mergem în Macedonia, trebuie să câștigăm și acolo. Am dat un tricou unui copil. E normal, mai ales când ești copil. Eu am avut noroc să-l am pe tata și să am tricourile pe care mi le-am dorit.

ADVERTISEMENT

Cred ca asta este cel mai important, că au revenit fanii. Eu iubesc să joc cu fanii în tribune. Luna viitoare, de abia aștept să jucăm pe stadionul Stelei, pentru că e nou.

O să fie un meci dificil (n.r. cel cu Macedonia de Nord). Din câte am înțeles, nici terenul nu arată foarte bine. Trebuie să ne adaptăm”, a declarat Ianis Hagi, la finalul meciului cu Liechtenstein.

În următorul meci din , România o va întâlni, în deplasare, pe Macedonia de Nord. Partida se va juca miercuri, de la ora 21:45.