Ianis Hagi, gol senzațional din lovitură liberă înainte de meciurile naționalei! Portarul nu a avut nicio șansă. Video

Ianis Hagi trăiește momente deosebite în aceste zile. După ce și a aflat ulterior că pentru jocurile cu Moldova și Austria, „Prințul” a marcat un gol spectaculos în Turcia pentru Alanyaspor.

ADVERTISEMENT

Gol direct din lovitură liberă pentru Ianis Hagi în Turcia

O nouă etapă în campionatul Turciei, un nou meci pentru Ianis Hagi. Tânărul fotbalist român a fost trimis titular în cadrul rundei cu numărul 8. Impactul său în echipă s-a simțit încă din primul sfert de oră.

Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 14 al meciului Genclerbirligi – Alanyaspor. Internaționalul român a trimis o „torpilă” în vinclu de la mare distanță, direct din lovitură liberă. Portarul advers nu a reușit să salveze, deși s-a întins la maxim după minge.

ADVERTISEMENT

🚨 IANIS HAGI AMAZING FREEKICK GOAL ! SÜPER LIG | 🇹🇷 GENÇLERBIRLIĞI 0-1 ALANYASPOR — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Ianis Hagi, convocat la echipa națională

După ce a ratat precedenta acțiune a echipei naționale, din luna septembrie, Ianis Hagi a revenit la prima reprezentativă,

Ianis Hagi face parte din lotul de 28 de jucători convocat de „Il Luce” pentru meciurile cu Moldova și Austria, numărându-se printre cele 11 nume noi care și-au făcut apariția pentru acțiunea din această lună.

ADVERTISEMENT

Cate meciuri a jucat fiul lui Gică Hagi la Alanyaspor

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor pe finalul ferestrei de mercato din vara acestui an, după ce s-a despărțit la finalul stagiunii trecute de scoțienii de la Rangers. „Prințul” a bifat, până la partida cu Genclerbirligi, 3 meciuri la noua sa echipă: 24 de minute în victoria cu 2-1 în fața lui Konyaspor, 66 de minute în remiza 1-1 cu Bașakșehir și 19 minute în eșecul cu 0-1 cu Galatasaray.