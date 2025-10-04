Ianis Hagi, gol senzațional din lovitură liberă înainte de meciurile naționalei! Portarul nu a avut nicio șansă. Video

Ianis Hagi trăiește momente deosebite în aceste zile. După ce și-a botezat fiul și a aflat ulterior că a fost convocat oficial la echipa națională a României pentru jocurile cu Moldova și Austria, „Prințul” a marcat un gol spectaculos în Turcia pentru Alanyaspor.
O nouă etapă în campionatul Turciei, un nou meci pentru Ianis Hagi. Tânărul fotbalist român a fost trimis titular în cadrul rundei cu numărul 8. Impactul său în echipă s-a simțit încă din primul sfert de oră.
Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 14 al meciului Genclerbirligi – Alanyaspor. Internaționalul român a trimis o „torpilă” în vinclu de la mare distanță, direct din lovitură liberă. Portarul advers nu a reușit să salveze, deși s-a întins la maxim după minge.
După ce a ratat precedenta acțiune a echipei naționale, din luna septembrie, Ianis Hagi a revenit la prima reprezentativă, așa cum Mircea Lucescu anunțase în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Ianis Hagi face parte din lotul de 28 de jucători convocat de „Il Luce” pentru meciurile cu Moldova și Austria, numărându-se printre cele 11 nume noi care și-au făcut apariția pentru acțiunea din această lună.
Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor pe finalul ferestrei de mercato din vara acestui an, după ce s-a despărțit la finalul stagiunii trecute de scoțienii de la Rangers. „Prințul” a bifat, până la partida cu Genclerbirligi, 3 meciuri la noua sa echipă: 24 de minute în victoria cu 2-1 în fața lui Konyaspor, 66 de minute în remiza 1-1 cu Bașakșehir și 19 minute în eșecul cu 0-1 cu Galatasaray.