Sport

Ianis Hagi, gol senzațional din lovitură liberă înainte de meciurile naționalei! Portarul nu a avut nicio șansă. Video

Ianis Hagi, ca Gică Hagi. Gol formidabil direct din lovitură liberă după ce a aflat că a fost convocat oficial pentru meciurile echipei naționale. Reușită de senzație a „Prințului”
Mihai Dragomir
04.10.2025 | 14:56
Ianis Hagi gol senzational din lovitura libera inainte de meciurile nationalei Portarul nu a avut nicio sansa Video
ULTIMA ORĂ
Ce gol a putut marca Ianis Hagi în Turcia. Reușită spectaculoasă direct din lovitură liberă. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Ianis Hagi trăiește momente deosebite în aceste zile. După ce și-a botezat fiul și a aflat ulterior că a fost convocat oficial la echipa națională a României pentru jocurile cu Moldova și Austria, „Prințul” a marcat un gol spectaculos în Turcia pentru Alanyaspor.

ADVERTISEMENT

Gol direct din lovitură liberă pentru Ianis Hagi în Turcia

O nouă etapă în campionatul Turciei, un nou meci pentru Ianis Hagi. Tânărul fotbalist român a fost trimis titular în cadrul rundei cu numărul 8. Impactul său în echipă s-a simțit încă din primul sfert de oră.

Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 14 al meciului Genclerbirligi – Alanyaspor. Internaționalul român a trimis o „torpilă” în vinclu de la mare distanță, direct din lovitură liberă. Portarul advers nu a reușit să salveze, deși s-a întins la maxim după minge.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, convocat la echipa națională

După ce a ratat precedenta acțiune a echipei naționale, din luna septembrie, Ianis Hagi a revenit la prima reprezentativă, așa cum Mircea Lucescu anunțase în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ianis Hagi face parte din lotul de 28 de jucători convocat de „Il Luce” pentru meciurile cu Moldova și Austria, numărându-se printre cele 11 nume noi care și-au făcut apariția pentru acțiunea din această lună.

ADVERTISEMENT
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință...
Digi24.ro
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”

Cate meciuri a jucat fiul lui Gică Hagi la Alanyaspor

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor pe finalul ferestrei de mercato din vara acestui an, după ce s-a despărțit la finalul stagiunii trecute de scoțienii de la Rangers. „Prințul” a bifat, până la partida cu Genclerbirligi, 3 meciuri la noua sa echipă: 24 de minute în victoria cu 2-1 în fața lui Konyaspor, 66 de minute în remiza 1-1 cu Bașakșehir și 19 minute în eșecul cu 0-1 cu Galatasaray.

ADVERTISEMENT
În urmă cu o lună, își anunțau logodna. Întrebată acum despre
Digisport.ro
În urmă cu o lună, își anunțau logodna. Întrebată acum despre "nunta anului", celebra artistă a răspuns sec

 

FIFA pregătește modificări importante pentru următoarea ediție a CM al Cluburilor! Ce s-ar...
Fanatik
FIFA pregătește modificări importante pentru următoarea ediție a CM al Cluburilor! Ce s-ar putea întâmpla în 2029
Lisav Naif Eissat, convocat de „Il Luce” pentru dubla cu Moldova şi Austria:...
Fanatik
Lisav Naif Eissat, convocat de „Il Luce” pentru dubla cu Moldova şi Austria: “Îşi doreşte enorm să joace pentru România! Va debuta”
Live Video Liga 2, etapa 9. Corvinul revine pe primul loc după remiza...
Fanatik
Live Video Liga 2, etapa 9. Corvinul revine pe primul loc după remiza albă cu Steaua. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Concluzia ȘOCANTĂ unei jucătoare de tenis din Franța: 'Sânii foarte mari o handicapau...
iamsport.ro
Concluzia ȘOCANTĂ unei jucătoare de tenis din Franța: 'Sânii foarte mari o handicapau pe Simona Halep!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!