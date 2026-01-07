Ianis Hagi, gol superb din lovitură liberă în amicalul Alanyaspor – Metaloglobus! I-a dat indicații antrenorului în timpul meciului! Video

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, fotbalistul român al celor de la Alanyaspor, a fost titular în amicalul pe care turcii l-au jucat la Antalya, în fața formației din Superliga, Metaloglobus București. Mijlocașul a ieșit la rampă și a înscris un gol frumos din lovitură liberă. Mai mult, acesta i-a oferit și indicații antrenorului pe parcursul partidei.

Ianis Hagi, la înălțime în amicalul Alanyaspor – Metaloglobus. Mijlocașul român a deschis scorul cu un șut din lovitură liberă!

La fel se întâmplă și în cazul nou-promovatei Metaloglobus. Bucureștenii au ajuns în Turcia, iar miercuri, 7 ianuarie, au jucat primul amical al iernii, în fața celor de la Alanyaspor.

Ianis Hagi a fost trimis titular de antrenorul celor de la Alanyaspor și a fost unul dintre cei mai activi jucători de pe teren. Mijlocașul român a deschis scorul în repriza a doua, cu un șut perfect din lovitură liberă. Portarul celor de la Metaloglobus nu a putut interveni.

Gol Ianis Hagi din lovitura libera

La doar patru minute după ce a marcat, antrenorul echipei din prima ligă a Turciei a considerat că Ianis Hagi și-a făcut treaba și a decis să îl înlocuiască, pentru a nu risca o eventuală accidentare pe finalul jocului din Antalya. Fotbalistul a mers în tribune și a discutat cu oficialii FRF.

Ianis Hagi i-a dat indicații propriului antrenor!

Până să deschidă scorul, Ianis Hagi s-a făcut remarcat și prin indicațiile tactice pe care i le-a transmis antrenorului său. FANATIK a surprins un moment extrem de interesant în prima repriză a meciului cu Metaloglobus.

Ianis Hagi a dialogat de la distanță cu tehnicianul grupării din Turcia. Fotbalistul român a făcut mai multe semne cu mâna, iar în imagini se poate observa cum jucătorul celor de la Alanyaspor îi comunica antrenorului modul în care se poziționează închizătorul de la Metaloglobus, Bruno Carvalho.

Ianis Hagi, discutie cu antrenorul in timpul meciului

Fotbalistul român a jucat 13 meciuri în acest sezon pentru Alanyaspor și a reușit să înscrie două goluri. Ianis Hagi speră să își continue evoluțiile bune și în primele luni ale anului 2026, pentru a fi în formă maximă la meciul pe care