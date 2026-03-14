Ianis Hagi, gol superb direct din lovitură liberă în Goztepe – Alanyaspor. „Prințul” dă semne de revenire înaintea barajului Turcia – România. Video

Ianis Hagi a strălucit din nou pentru Alanyaspor. „Prințul” a marcat direct din lovitură liberă în meciul de campionat cu Goztepe. Vezi pe Fanatik.ro execuția de mare finețe a mijlocașului român în jocul de sâmbătă, 14 martie.
După ce prinsese o jumătate de oră în Galatasaray – Alanyaspor 3-1 și o altă jumătate de oră în Alanyaspor – Genclerbirligi 0-0, iar cifrele sale au devenit îngrijorătoare înaintea barajului naționalei României, Ianis Hagi dă semne de revenire.
Talentatul mijlocaș român a restabilit egalitatea în meciul din deplasare cu Goztepe. După ce gazdele au deschis scorul prin Juan Santos în minutul 7, „Prințul” a lovit peste 8 minute. El a marcat direct dintr-o lovitură liberă de la mare distanță, așa cum Hagi senior reușea pe vremuri.
Naționala României are parte de un meci extrem de important pe 26 martie. „Tricolorii” întâlnesc în deplasare Turcia în cadrul barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din vara acestui an.
O victorie în acest meci ar duce reprezentativa noastră la barajul final, programat pe 31 martie, cu câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo. Iată lista stranierilor convocați de selecționerul Mircea Lucescu în vederea barajului cu Turcia:
