Ianis Hagi, gol superb direct din lovitură liberă în Goztepe – Alanyaspor. „Prințul” dă semne de revenire înaintea barajului Turcia – România. Video

Ianis Hagi a strălucit din nou pentru Alanyaspor. „Prințul” a marcat direct din lovitură liberă în meciul de campionat cu Goztepe. Vezi pe Fanatik.ro execuția de mare finețe a mijlocașului român în jocul de sâmbătă, 14 martie.

Ianis Hagi, gol direct din lovitură liberă în Turcia

După ce și o altă jumătate de oră în Alanyaspor – Genclerbirligi 0-0, iar , Ianis Hagi dă semne de revenire.

Talentatul mijlocaș român a restabilit egalitatea în meciul din deplasare cu Goztepe. După ce gazdele au deschis scorul prin Juan Santos în minutul 7, „Prințul” a lovit peste 8 minute. El a marcat direct dintr-o lovitură liberă de la mare distanță, așa cum Hagi senior reușea pe vremuri.

Beaytiful freekick goal by Ianis Hagi Göztepe 1–1 Alanyaspor — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Lista stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Ianis Hagi, printre jucătorii selectați

Naționala României are parte de un meci extrem de important pe 26 martie. „Tricolorii” întâlnesc în deplasare Turcia în cadrul barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din vara acestui an.

O victorie în acest meci ar duce reprezentativa noastră la barajul final, programat pe 31 martie, cu câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencvaros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).