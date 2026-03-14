Sport

Ianis Hagi, gol superb direct din lovitură liberă în Goztepe – Alanyaspor. „Prințul” dă semne de revenire înaintea barajului Turcia – România. Video

Ianis Hagi a ieșit din nou la rampă după ce a marcat direct din lovitură liberă în meciul Goztepe - Alanyaspor. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
14.03.2026 | 19:28
Ianis Hagi gol superb direct din lovitura libera in Goztepe Alanyaspor Printul da semne de revenire inaintea barajului Turcia Romania Video
ULTIMA ORĂ
Ianis Hagi gol superb în Turcia. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a strălucit din nou pentru Alanyaspor. „Prințul” a marcat direct din lovitură liberă în meciul de campionat cu Goztepe. Vezi pe Fanatik.ro execuția de mare finețe a mijlocașului român în jocul de sâmbătă, 14 martie.

Ianis Hagi, gol direct din lovitură liberă în Turcia

După ce prinsese o jumătate de oră în Galatasaray – Alanyaspor 3-1 și o altă jumătate de oră în Alanyaspor – Genclerbirligi 0-0, iar cifrele sale au devenit îngrijorătoare înaintea barajului naționalei României, Ianis Hagi dă semne de revenire.

ADVERTISEMENT

Talentatul mijlocaș român a restabilit egalitatea în meciul din deplasare cu Goztepe. După ce gazdele au deschis scorul prin Juan Santos în minutul 7, „Prințul” a lovit peste 8 minute. El a marcat direct dintr-o lovitură liberă de la mare distanță, așa cum Hagi senior reușea pe vremuri.

Lista stranierilor convocați de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Ianis Hagi, printre jucătorii selectați

Naționala României are parte de un meci extrem de important pe 26 martie. „Tricolorii” întâlnesc în deplasare Turcia în cadrul barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din vara acestui an.

ADVERTISEMENT
O victorie în acest meci ar duce reprezentativa noastră la barajul final, programat pe 31 martie, cu câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo. Iată lista stranierilor convocați de selecționerul Mircea Lucescu în vederea barajului cu Turcia:

ADVERTISEMENT

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencvaros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

 

  • 8 noiembrie 2025 fusese data ultimului gol marcat de Ianis Hagi în campionatul Turciei (1-1 cu Trabzonspor)
  • 4 februarie 2026 a fost ultima dată când Ianis Hagi a marcat pentru Alanyaspor („dublă” în victoria cu 4-0 cu Bouluspor din Cupă)
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
