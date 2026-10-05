Ianis Hagi, huiduit în România – Suedia! Scene surprinzătoare pe Arena Națională

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Ianis Hagi (27 ani) a fost taxat de unii dintre fanii prezenți pe Arena Națională. Mijlocașul ofensiv a fost huiduit de o parte dintre suporteri când a intrat pe teren, în minutul 67.

Ianis Hagi, huiduit de o parte dintre fani la intrarea pe teren

În minutul 68 al meciului , când „tricolorii” erau conduși cu 0-1, Gică Hagi l-a aruncat pe Ianis în luptă. Fiul „Regelui” a fost introdus în locul lui Nicolae Stanciu (33 ani), care i-a predat și banderola de căpitan. Numai că, la pășirea pe teren, Ianis Hagi și-a atras și unele huiduieli, venite din partea unor suporteri nemulțumiți de pe Arena Națională.

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Ianis Hagi a jucat câte 67 de minute în eșecurile cu Suedia, 1-2, și Polonia, 0-6. În partida cu Bosnia, 2-4, de pe Arena Națională, disputată fără spectatori din cauza incidentelor de la jocul cu Kosovo, fotbalistul legitimat la Alanyaspor nu a fost inclus în lot.

Ianis Hagi, subiect de discuție înainte de România – Suedia

Situația lui Ianis Hagi a ținut capul de afiș înainte de România – Suedia. Selecționerul a fost chestionat dacă fiul său ar fi fost convocat la națională, având în vedere că este rezervă la echipa de club și că nu are ritm de joc. Întrebarea l-a iritat pe Hagi, care a ținut să specifice că Ianis face parte din anturajul loturilor naționale de când avea 14 ani.

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„Să-ți spun mult mai scurt. Ianis joacă la echipa națională, vă convine sau nu vă convine, îți convine sau nu-ți convine, de la 14 ani, la toate loturile naționale. Îmi pare rău că nu-ți convine de el, dar el face parte din echipa națională.

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E tratat ca toți ceilalți, e jucătorul echipei naționale. A demonstrat, are o vârstă, probabil e nevoie de mai mult respect. El trebuie să ducă lucrul ăsta, fiecare jucător trebuie să ducă aceste critici, el trebuie doar să aibă grijă de el și să joace”, a spus Gică Hagi la conferința de presă premergătoare meciului.

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Legat de această polemică, Ca Ianis Hagi să fie titularizat de tatăl său pentru a demonstra că merită să fie în echipă.

„Naţionala este deja aruncată în aer. Vorbim de aceeaşi persoană care îl certa pe Contra că nu îl selecţionează sau nu îl bagă pe Ianis Hagi. Vorbim de persoana care se răţoieşte la antrenorii de juniori când nu era Ianis titular. Vorbim de aceeaşi persoană, nu? Şi atunci?

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Bagă-l pe fii-tu în echipă diseară şi să vedem ce face. Rupe-i pe suedezi şi am terminat discuţia. Aşa ai închis gura tuturor. Te sinucizi profesional. Dar care e problema? 2, 4, 6, din două în două. Şi urmează opt”, a mărturisit Marcel Pușcaș, în direct la FANATIK SUPERLIGA.