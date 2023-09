Ianis Hagi e optimist după victoria cu Kosovo: „Suntem cu un pas în față, nu în spate”

România , în etapa cu numărul 6 din preliminariile Euro 2024. „Tricolorii” revin pe locul secund în Grupa I, iar lupta pentru calificarea la turneul final de anul viitor continuă. România este neînvinsă după 6 meciuri.

Ianis Hagi, mesaj clar după România – Kosovo 2-0: „Am avut situația sub control”

Ianis Hagi este optimist în ceea ce privește calificarea la turneul final. Jucătorul lui Alaves a dezvăluit discuțiile de la vestiar, după ce partida cu Kosovo a fost întreruptă în prima repriză după scandările politice ale ultrașilor români: „Kosovo e Serbia”.

ADVERTISEMENT

„Am fost angrenați mai mult decât ne așteptam în această seară, dar am avut situația sub control din primul până în ultimul minut și cred că s-a văzut asta pe teren. Am încercat să stăm încălziți, am intrat la vestiare, am comunicat. Am vorbit ce s-a făcut pe teren bine și ce mai puțin bine.

Știam că primele 5-10 minute de la revenire sunt foarte importante, să nu facem greșeli, să jucăm în terenul advers. A și venit cartonașul roșu, deci ne-a ieșit. Mă așteptam să înscriem. Fotbalul se joacă se joacă 105, 110 minute cu prelungiri.

ADVERTISEMENT

Asta am vorbit după ce s-a luat cartonașul roșu, să avem răbdare. Golul poate să vină și în minutul 90, chestia era să avem tempo la pas cât mai rapid, să punem presiune pe ei și golul a venit”, a declarat Ianis Hagi.

Ianis Hagi susține că se simte bine fizic după accidentare

Ianis Hagi a fost titular și a jucat 70 de minute în victoria României, scor 2-0 cu Kosovo. În remiza cu Israel, scor 1-1, fotbalistul care evoluează în La Liga a fost rezervă neutilizată, iar nu a fost introdus de Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a insinuat că Ianis Hagi nu este recuperat 100% după accidentarea teribilă care l-a ținut pe bară o lungă perioadă de timp. Fostul fotbalist al lui Rangers a venit cu replica pentru oficialul FRF.

„Mă simt bine fizic. Știu că multă lume vorbește destul de neinspirat despre accidentarea mea. Au trecut 9 luni de la prima accidentare. Stoichiță a spus că încă îmi revin după accidentare ceea ce o declarație total neinspirată. Îl respect pe nea Stoichiță foarte mult, mai ales că este din interiorul Federației, cu noi din familie.

Ar trebui să cunoască chestiile astea. Accidentarea a fost acum 10 luni, a trecut foarte mult timp, sunt jucător pregătit 100%. Am avut un cantonament, am în sezonul acesta 9 meciuri jucate cu tot cu meciuri amicale puternice.

ADVERTISEMENT

Fizic mă simt nemaipomenit. Statisticile mele fizice sunt chiar mai bune dinainte de accidentare. Nici nu se mai pune problema. Nu mai vreau să discut despre chestia asta pentru că este în trecut și a trecut destul de mult.

Pentru România voi juca până mă lasă picioarele. Fizic mă simt foarte bine și nu vreau să se mai vorbească despre accidentarea mea. Sunt sănătos 100%. Sunt mai bine decât înaintea accidentării. Apreciez că lumea este interesată de mine, încă se pun semne de întrebare, dar o spun acum și sper că pentru ultima dată, sunt foarte bine”, a mai spus Ianis Hagi.

România a revenit pe locul 2 în Grupa I, cu două puncte în spatele liderului Elveția și cu un punct în fața Israelului. Chiar dacă lupta pentru calificare se va duce până în ultima etapă, Ianis Hagi a precizat că echipa națională este pregătită să se dueleze.

„Sunt fericit, am ajuns la cel mai puternic campionat din lume (n.r. La Liga) după părerea mea și de-abia aștept să încep să joc acolo. Apreciez iubirea pe care am primit-o din partea lui Alaves. De-abia aștept să mă întorc acolo și să joc din ce în ce mai mult.

Suntem cu un pas în față, nu în spate. N-am bătut pasul pe loc ceea ce e important, dar nu este jucat nimic. Au trei puncte nu mai contează cum (n.r. Israel), trebuie să luăm noi cele 6 puncte în octombrie și atunci vom discuta. Suntem pregătiți de orice, indiferent de situație, de meciuri, de vreme, noi am luptat”, a încheiat Ianis Hagi.