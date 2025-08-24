Ianis Hagi îi calcă pe urme tatălui său! Presa din Turcia a făcut marele anunț

Ianis Hagi pare din ce în ce mai aproape să semneze cu turcii de la Karagümrük. Mijlocașul român a rămas fără echipă după despărțirea de Rangers și a negociat cu mai multe formații, dar, până la urmă, , campionatul în care tatăl său a scris istorie. Ba mai mult, s-a aflat și ce număr va purta la gruparea din Istanbul.

Ianis Hagi, decar la Karagümrük!

pare din ce în ce mai aproape de final. Mijlocașul va semna cu Karagümrük, ocupanta locului 7 în campionatul Turciei, deși s-a vorbit intens despre interesul unor echipe din Germania și Israel.

La Karagümrük, Ianis Hagi va purta numărul 10, același pe care tatăl său l-a purtat la Galatasaray, așa cum anunță presa din Turcia. Asta relevă faptul că oficialii gruparii din Istanbul au mare încredere în calitățile sale și îl văd ca pe un om de bază pentru viitorul clubului.

„Fatih Karagümrük, noua echipă din Trendyol Süper Lig, pregătește o mare surpriză în perioada de transferuri… Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist al lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a ajuns la un acord pentru a se transfera la Karagümrük. Clubul din Istanbul a bătut palma cu Hagi, care își reziliase deja contractul.

Ianis Hagi a acceptat o ofertă ce îi va aduce un salariu de aproximativ 1 milion de euro și un procent dintr-o viitoare sumă de transfer, în cazul unei revânzări. Mijlocașul ofensiv român, care poartă numărul 10, a înscris 20 de goluri și a oferit 28 de pase decisive în 130 de meciuri pentru Rangers”, au notat jurnaliștii turci de la

Situația de la Karagümrük nu arată deloc bine. Ce a declarat antrenorul turcilor după ultima înfrângere. „Dezastru!”

Ianis Hagi va ajunge la o echipă aflată într-o situație nu prea bună. Karagümrük e pe penultimul loc în Süper Lig, după două înfrângeri consecutive. Ba mai mult, antrenorul Marcel Licka, ajuns în această vară la Istanbul, s-a declarat total dezamăgit de ultimul joc al echipei sale.

„Sunt singurul responsabil pentru acest eșec. A fost greșeala mea. Ca să rezum meciul într-un singur cuvânt: dezastru!”, a precizat antrenorul ceh după înfrângerea cu 0-2 în fața celor de la Göztepe.