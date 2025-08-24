Sport

Ianis Hagi îi calcă pe urme tatălui său! Presa din Turcia a făcut marele anunț

Jurnaliștii turci au aflat numărul pe care Ianis Hagi, mijlocașul echipei naționale, îl va purta la Karagümrük, noua sa echipă.
Alex Bodnariu
24.08.2025 | 06:00
Ianis Hagi ii calca pe urme tatalui sau Presa din Turcia a facut marele anunt
ULTIMA ORĂ
Ce număr va purta Ianis Hagi la noua echipă?! Presa din Turcia a făcut marele anunț

Ianis Hagi pare din ce în ce mai aproape să semneze cu turcii de la Karagümrük. Mijlocașul român a rămas fără echipă după despărțirea de Rangers și a negociat cu mai multe formații, dar, până la urmă, se pare că va evolua în Turcia, campionatul în care tatăl său a scris istorie. Ba mai mult, s-a aflat și ce număr va purta la gruparea din Istanbul.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, decar la Karagümrük!

Telenovela transferului lui Ianis Hagi pare din ce în ce mai aproape de final. Mijlocașul va semna cu Karagümrük, ocupanta locului 7 în campionatul Turciei, deși s-a vorbit intens despre interesul unor echipe din Germania și Israel.

La Karagümrük, Ianis Hagi va purta numărul 10, același pe care tatăl său l-a purtat la Galatasaray, așa cum anunță presa din Turcia. Asta relevă faptul că oficialii gruparii din Istanbul au mare încredere în calitățile sale și îl văd ca pe un om de bază pentru viitorul clubului.

ADVERTISEMENT

„Fatih Karagümrük, noua echipă din Trendyol Süper Lig, pregătește o mare surpriză în perioada de transferuri… Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist al lui Galatasaray, Gheorghe Hagi, a ajuns la un acord pentru a se transfera la Karagümrük. Clubul din Istanbul a bătut palma cu Hagi, care își reziliase deja contractul.

Ianis Hagi a acceptat o ofertă ce îi va aduce un salariu de aproximativ 1 milion de euro și un procent dintr-o viitoare sumă de transfer, în cazul unei revânzări. Mijlocașul ofensiv român, care poartă numărul 10, a înscris 20 de goluri și a oferit 28 de pase decisive în 130 de meciuri pentru Rangers”, au notat jurnaliștii turci de la guvengazetesi.tr.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Situația de la Karagümrük nu arată deloc bine. Ce a declarat antrenorul turcilor după ultima înfrângere. „Dezastru!”

Ianis Hagi va ajunge la o echipă aflată într-o situație nu prea bună. Karagümrük e pe penultimul loc în Süper Lig, după două înfrângeri consecutive. Ba mai mult, antrenorul Marcel Licka, ajuns în această vară la Istanbul, s-a declarat total dezamăgit de ultimul joc al echipei sale.

ADVERTISEMENT
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute...
Digisport.ro
Cum au numit olandezii prestația lui Dennis Man, scos după 45 de minute la debutul pentru PSV

„Sunt singurul responsabil pentru acest eșec. A fost greșeala mea. Ca să rezum meciul într-un singur cuvânt: dezastru!”, a precizat antrenorul ceh după înfrângerea cu 0-2 în fața celor de la Göztepe.

SuperLiga transferurilor gratis! Nouă cluburi n-au plătit niciun euro pe jucători. Universitatea Craiova...
Fanatik
SuperLiga transferurilor gratis! Nouă cluburi n-au plătit niciun euro pe jucători. Universitatea Craiova a cheltuit cât FCSB, Rapid şi Dinamo la un loc
Zeljko Kopic a anunțat 3 reveniri importante după U Cluj – Dinamo 0-1....
Fanatik
Zeljko Kopic a anunțat 3 reveniri importante după U Cluj – Dinamo 0-1. „Suntem pe drumul cel bun”
Neluțu Sabău, dărâmat după U Cluj – Dinamo 0-1: „Nu arătăm bine, nu...
Fanatik
Neluțu Sabău, dărâmat după U Cluj – Dinamo 0-1: „Nu arătăm bine, nu mai avem identitate, am fost dominați”. Ce transfer a anunțat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită...
iamsport.ro
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită manea pe corp`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”....
adevarul.ro
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”. Care este cea mai grea parte a bătrâneții
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat...
Observatornews.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa...
Libertatea.ro
Reacția unui englez la haosul din Piața Obor: „Nu am mai văzut așa ceva ca aici. Haosul și lupta pentru legume sunt absolut unice în lume!”
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!