Ianis Hagi, în formă excelentă după transferul la Alanyaspor! „Prințul” ar putea debuta sâmbătă în Turcia

După s-a vorbit foarte mult de transferul lui Ianis Hagi în această vară, „Prințul” a semnat în cele din urmă cu Alanyaspor și se află într-o formă fizică de invidiat. Mijlocașul ar putea să debuteze sâmbătă, 13 septembrie.
Rămas liber de contract în această vară după despărțirea de Rangers, Ianis Hagi nu s-a grăbit și a așteptat cea mai bună variantă până în momentul în care ales să semneze.
Ei bine, „Prințul” a ales destinația Turciei, țara în care s-a și născut, și astfel că Alanyaspor este formația care a reușit să-l convingă pe Ianis Hagi să-și pună semnătura pe contract.
Înainte de primul meci după pauza internațională, cu Konyaspor, duel programat sâmbătă, de la ora 20:00, Alanyaspor a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini la antrenamente. În aceste fotografii a fost surprins și Ianis Hagi, iar forma fizică în care se află este de invidiat.
În perioada în care a fost „liber”, Ianis Hagi s-a antrenat cu Farul Constanța, iar perioada petrecută la malul mării l-a ajutat cu siguranță. De menționat este faptul că în imaginile postate se regăsește și Umit Akdag, internațional de juniori al României.
După o vară în care s-a vorbit foarte mult de un transfer, „Prințul” a semnat în cele din urmă. La scurt timp după ce a fost anunțat oficial, Ianis Hagi le-a mulțumit tuturor persoanelor care i-au fost alături în ultima perioadă.
„A fost o vară intensă pentru mine și apreciez enorm munca tuturor celor mi-au fost alături în această perioadă. De la antrenamentele în baza Farului și până la recuperare, fiecare om care m-a ajutat să rămân în cea mai bună formă merită un mare ‘mulțumesc’ din partea mea”, a transmis Ianis Hagi pe platformele de socializare.