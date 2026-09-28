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Cum a fost surprins Ianis Hagi. Tatăl său l-a trimis în tribune la partida România – Bosnia & Herțegovina. Foto

Ianis Hagi nu a fost inclus de tatăl său, selecționerul Gică Hagi, în lotul pentru meciul România - Bosnia & Herțegovina. Cum a fost surprin fiul „Regelui” pe Arena Națională
Cristian Măciucă
28.09.2026 | 21:28
Cum a fost surprins Ianis Hagi Tatal sau la trimis in tribune la partida Romania Bosnia Hertegovina Foto
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Cum a fost surprins Ianis Hagi. Tatăl său l-a trimis în tribune la partida România - Bosnia & Herțegovina. FOTO: Fanatik / Mihai-Antonio Vasile
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Ianis Hagi (27 de ani) nu a prins foaia de joc pentru România – Bosnia & Herțegovina, din etapa a 2-a a Grupei B4 din UEFA Nations League. Gică Hagi și-a trimis fiul în tribune, alături de alți 8 „tricolori”.

Ianis Hagi vede din tribune România – Bosnia & Herțegovina

Gică Hagi a făcut revoluție la echipa națională după Suedia – România 2-1. Selecționerul a scos din lot pentru duelul cu Bosnia & Herțegovina nu mai puțin de 9 fotbaliști importanți, printre care și Ianis Hagi. Alături de mijlocașul celor de la Alanyaspor, din tribunele Arenei Naționale vor mai urmări meciul cu Bosnia următorii: Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan.

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Fotbaliștii lăsați în afara lotului de Gică Hagi au participat și ei la inspecția gazonului, care arată impecabil înainte de România – Bosnia & Herțegovina. Ianis Hagi nu a părut deranjat de decizia tatălui său. El a afișat o atitudine relaxată și a atras intenția prin șapca întoarsă pe care a purtat-o.

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Ianis Hagi. FOTO: Fanatik / Mihai-Antonio Vasile

Pe cine a preferat Gică Hagi pentru al doilea meci din Liga Națiunilor

Decizia lui Hagi pentru meciul cu Bosnia & Herțegovina a fost una cel puțin surprinzătoare. „Regele” a lăsat în afara lotului aproape toți jucătorii care au dus greul în partida pierdută la Stockholm, scor 1-2, cu Suedia. În locul lor au prins foaia de joc Strata (nr. 2), Cicâldău (nr. 8), Bârligea (nr. 11), Cîrjan (nr. 18), Matei (nr. 19) şi Moruțan (nr. 21). Doar cinci titulari din Suedia se regăsesc și în lotul pentru partida de la București: Ionuț Radu, Virgil Ghiță, Andrei Coubiș, Tudor Băluță și Louis Munteanu.

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Selecționerul României a decis să-i lase din nou în tribune, la fel ca în duelul de pe Strawberry Arena, cu Suedia, pe Marius Marin, Raul Opruț și Bogdan Racovițan. Cel mai probabil, cei trei vor apărea în loturile pentru partidele cu Polonia (deplasare, 2 octombrie) și returul cu Suedia (acasă, 5 octombrie).

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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