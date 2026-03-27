Ianis Hagi, inexistent la Istanbul: fără dribling reușit împotriva Turciei! Cifre groaznice în dreptul căpitanului României

Selecționerul Mircea Lucescu a înțeles perfect nivelul la care se află jucătorii noștri și a gândit o tactică prin care să ne apărăm atent în fața vedetelor Turciei și să încercăm să găsim un contraatac câștigător. Nu a fost să fie și pentru că jucătorii de la care se aștepta să fie decisivi, precum Ianis Hagi, nu au prins cea mai bună zi. Iar cifrele stau mărturie.

Ianis Hagi, cifre modeste în meciul cu Turcia

Folosit în spatele vârfului de atac Daniel Bîrligea, Ianis Hagi (27 de ani) a fost văzut de Mircea Lucescu ca fiind jucătorul capabil să destabilizeze defensiva turcilor și în același timp să ofere pase de calitate într-un joc în care era clar că ocaziile echipei noastre nu vor fi prea multe.

Mai mult, selecționerul i-a dat și banderola de căpitan încercând să-l responsabilizeze și să-l motiveze în plus. Doar că , iar Lucescu a decis să-l schimbe după 70 de minute cu veteranul Nicolae Stanciu.

Și ca să ne dăm seama de unde a venit eșecul în fața Turciei, trebuie să vedem faptul că mijlocașul român care trebuia să facă diferența a avut un index de 178, mult sub așteptări. Ianis Hagi a avut 44 de acțiuni, dintre care doar 28 au fost reușite. De remarcat este că acțiunile pe fază ofensivă au fost 28, iar rata de succes a fost de 50%. Și cifrele detaliate sunt și mai relevante:

șuturi la poartă/pe poartă: 2/0

pase progresive: 3/1

dueluri în atac: 4/1

driblinguri: 2/0

dueluri defensive: 5/3

deposedări: 5/3

principalul destinatar al paselor – Andrei Burcă: 2

Drăgușin, campion la pase cu portarul

Nici cifrele celorlalți jucători ai echipei naționale a României în partida de la Istanbul nu arată mai bine și astfel avem tabloul unui eșec așteptat. Fără să comită greșeli, Radu Drăgușin nu a strălucit cu nimic și a preferat să stea la siguranță lângă atacanții turci.

Fundașul lui Tottenham a avut un index de 159, a realizat 36 de acțiuni cu o rată de succes de 75%. Fără șut la poartă, dribling sau deposedare, Drăgușin a avut cele mai multe pase, șapte, către portarul Ionuț Radu.

Dennis Man, fără șut la poartă

Poate că cel mai elocvent exemplu pentru faptul că ne-a lipsit curajul în fața Turciei este că Dennis Man, un alt jucător de la care se aștepta foarte mult pe fază ofensivă, nu a avut niciun șut la poartă, iar cele mai multe pase, zece, le-a dat către fundașul Andrei Rațiu.

Jucătorul lui PSV Eindhoven a avut 4 dueluri ofensive și doar unul câștigat și a încercat două driblinguri, dar unul singur reușit. În schimb, extrema noastră dreapta a avut cifre mult mai bune în plan defensiv: 3 dueluri câștigate în apărare din 5 și 3 deposedări din 4.

Lăsat mai mult singur în ofensivă, Daniel Bîrligea nu a putut nici el să strălucească în cele 87 de minute petrecute pe teren. Atacantul de la FCSB a avut un index de 176, iar cifrele sale sunt următoarele:

acțiuni: 49/23

acțiuni în atac: 42/19

acțiuni în defensivă: 7/4

șuturi la poartă/pe poartă: 1/0

pase progresive: 1/0

dueluri în atac: 28/11

driblinguri: 3/2

dueluri defensive: 4/1

deposedări: 1/1

principalul destinatar al paselor – Răzvan Marin: 2

Cum arată cifrele lui Arda Guler. Comparație Turcia – România

Chiar dacă nu a strălucit, naționala Turciei a jucat un fotbal inteligent. Nu s-a aruncat cu capul înainte în ofensivă, a știut să preseze constant și a așteptat breșa în defensiva României pentru a obține calificarea.

Arda Guler, superstarul de la Real Madrid, nu a făcut poate cea mai bună partidă, însă a fost artizanul unei . Mijlocașul ofensiv al turcilor a reușit un index de 209, iar cifrele sale sunt următoarele: