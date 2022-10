Ianis Hagi, interviu despre calvarul accidentării: “Mulţi şi-au dat cu părerea unde nu ştiau!”. Ţelul pentru 2023: “Să fiu în formă maximă în martie! Trebuie să ne calificăm”

Ianis Hagi trage tare să revină după ruptura de ligamente încrucişate care îl ţine pe bară de 9 luni. Mijlocaşul lui Rangers a participat la , el fiind parte a generaţiei de la Campionatul European din 2019 care juca semifinalele turneului.

Ianis Hagi, interviu după tragerea la sorţi a Euro U21: “A fost ceva nou pentru mine”

La finalul evenimentului, a acordat un interviu jurnaliştilor români prezenţi la eveniment, în care a vorbit pe larg despre accidentare, dar şi despre obiectivul de calificare la Euro 2024.

Ai avut emoții la tragerea la sorți?

– Da, normal că am avut. A fost ceva nou pentru mine, dar cred că au fost emoții constructive. Cu cât a trecut timpul, cu atât a fost mai bine pentru mine. Nu știu ce să spun despre grupă. Este un turneu unde cei mai buni jucători sunt prezenți. Nu cred că e atât de important cu cine cazi. Le țin pumnii.

La ce echipe sunt în grupă, “tricolorii” vă pot depăşi performanţa?

– Obiectivul lor este să fie uniţi, să creadă toată lumea că pot face performanţă. Nu sunt acolo să ştiu ce îşi propun, dar le urez tot binele din lume şi sper să facă o ţară întreagă mândră.

“Din a doua zi ţi-e dor de un turneu final, după ce s-a terminat semifinala cu Germania”

Crezi că în meciul de deschidere cu Spania putem produce o surpriză sau suntem condamnaţi?

– Cum am spus-o. Sunt 16 echipe, cele mai bune şi trebuie să ne ridicăm , în primul rând la nivelul aşteptărilor.

Îţi e dor de un turneu final, să trăieşti acele emoţii?

– Normal că ţi-e dor. Din a doua zi ţi-e dor de un turneu final, după ce s-a terminat semifinala cu Germania. Aşa cum am spus-o, participarea la un turneu final este obiectivul fiecărui jucător care face pasul la echipa naţională. Fie că e tineret sau echipa mare. De asta merg la echipa naţională, nu ca să fac prezenţe.

“Mulţi şi-au dat cu părerea unde nu ştiau. Accidentarea mea a fost foarte clară de la început”

Cel mai greu an pentru tine se apropie de final. Când te vom vedea pe teren şi cum te simţi acum?

– Sunt bine. Am văzut că s-a vorbit foarte mult în aceste nouă luni. Mulţi şi-au dat cu părerea unde nu ştiau. Accidentarea mea a fost foarte clară de la început. Toată lumea ştie că accidentarea mea este între 9 şi 12 luni. Nu s-a pus niciodată problema să revin mai devreme. S-a vorbit, s-a vorbit foarte mult şi nu îşi avea rostul. Eu sunt bine, încă nu am făcut 9 luni de la operaţie, sunt pe drumul cel bun.

Nu este o operaţie pe termen scurt, ci pe termen lung. N-ai cum să fii mai bine de la o săptămână la alta. Este o accidentare fizică pe care trebuie să o accepţi. Părerea mea este că este şi o accidentare care te afectează din punct de vedere mental. Sunt într-un loc foarte bun, sunt fericit, mă simt puternic. Nu mai am aşa mult până să îmi revin. Totul este bine, nu mai ascultaţi în stânga şi dreapta ce vorbeşte lumea.

“Eu vin la echipa naţională să fac performanţă. Ăsta sunt eu de mic”

Mulţi dintre membrii din Generaţia de Aur îşi pun speranţele în tine. Cum te face să te simţi acest lucru?

– Eu vin la echipa naţională să fac performanţă. Ăsta sunt eu de mic. Am crescut în această mentalitate datorită academiei şi echipelor la care am fost. Aşa simt eu. Totul depinde ca noi să fim sănătoşi. Au fost şi alte ghinioane la Dennis Man, la Vali Mihăilă. Suntem o echipă foarte talentată, am demonstrat la vârsta noastră şi o să vină şi rândul nostru să obţinem o calificare. Este normal să fie presiune pe umerii noştri. Apoi o să discutăm dacă o să reuşim sau nu. Nu am avut o calificare cap-coadă în care să fim cu toţii, fără accidentări.

Este viitoarea campanie momentul vostru?

– Nu pot să spun dacă este sau nu. Cu siguranţă, când va veni luna martie, vom fi pregătiţi.

“Este o grupă de unde vrem să ne calificăm şi trebuie să ne calificăm”

Eşti încrezător că revii în luna martie când încep preliminariile?

– Da, este idealul meu. Este ţelul care mi l-am pus odată ce s-au pus grupele. Este clar că în mintea mea mă gândesc la asta. În plus şi la echipa de club, la care să fac cât mai bine şi să joc cât mai bine. Normal, apoi pe merite, să fiu chemat la echipa naţională.

Multă lume spune că este o grupă accesibilă. Ţie cum ţi se pare?

– Este o grupă de unde vrem să ne calificăm şi trebuie să ne calificăm. Asta ne dorim şi rămâne să demonstrăm asta.

Despre Farul: “Sunt mulţi jucători de naţională, îl au antrenor pe tatăl meu care a demonstrat în ultimii 10 ani că este capabil să câştige trofee”

Farul ia campionatul?

– Sunt 14 etape trecute. Au o echipă foarte bună, jucători talentaţi care au demonstrat. Sunt mulţi jucători de echipa naţională, îl au antrenor pe tatăl meu care a demonstrat în ultimii 10 ani că este capabil să câştige trofee. Este greu. În play-off s-au înjumătăţit punctele. Este greu să te menţii. Ştiu ce înseamnă să joci un campionat din prima până în ultima etapă. Se pot întâmpla foarte multe.