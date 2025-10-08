Ianis Hagi, întrerupt la conferință de Mircea Lucescu: „Are Gică Hagi ofertă din Turcia?”

România se pregătește de o nouă acțiune a echipei naționale de fotbal, unde „tricolorii” vor juca un meci amical cu Moldova și vor da un test important cu Austria. Ianis Hagi s-a aflat la conferința de presă premergătoare meciului cu Republica Moldova și a răspuns curiozității publicului larg: „Are Gică Hagi ofertă de la o echipă din Turcia?”

ADVERTISEMENT

Va antrena Gică Hagi în Turcia? Ianis Hagi a lămurit situația, iar Mircea Lucescu a intervenit

Inevitabil, la conferința de presă premergătoare meciului cu Moldova, Ianis Hagi a fost întrebat despre zvonurile cum că Gică Hagi ar fi gata să preia o echipă din Superliga Turciei. Fiul „Regelui” a declarat că nu știe nimic despre așa ceva, iar Mircea Lucescu a răbufnit la adresa jurnaliștilor:

„(n.r. Hagi ar avea o ofertă din Turcia?) Nu știu nimic, n-am fost… Sunt concentrat pe ce am de făcut. Dacă tata ajunge sau nu în Turcia este problema lui”, a spus Ianis Hagi, când Mircea Lucescu a intervenit: „Cum aveți informații pe care noi nu le avem. Prima oară ar trebui să ajungă la el informația”, a spus selecționerul naționalei.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, mentalitate de lider în vestiarul României. Ce a spus înaintea unei noi acțiuni a echipei naționale

Ianis Hagi a fost absent în ultima perioadă din locul pe care îl iubește atât de mult: echipa națională. Accidentările, lipsa formei sau chiar a echipei l-au făcut pe Mircea Lucescu să nu conteze atât de mult pe mijlocașul român. Ajuns din nou sub tricolor, Ianis este cu gândul doar la victorie și la cum poate să facă lucruri bune pentru România:

„Privesc cu încredere, responsabilitate și mai sunt 4 meciuri în acest an, trebuie să le câștigăm și apoi vedem unde ne vom clasa la finalul lui noiembrie. Trebuie să îndeplinim următorul obiectiv. La națională vin mereu cu moralul bun. Când ești chemat e un moment de mândrie, de responsabilitate. Convocarea la națională trebuie să-ți aducă încredere mare, indiferent de situație. Îți dorești, ca și jucător, să vii cu performanțe bune, însă fotbalul este imprevizibil. Indiferent de situație la națională trebuie să vii să performezi.

ADVERTISEMENT

Abordez meciurile la victorie. Așa am început campania, așa vrem să o terminăm. Câștigăm meciurile și vedem la final unde ne clasăm. Suntem uniți, asta cu siguranță. Cu rezultate pozitive îi ajutăm pe cei care nu sunt aici și vor să fie aici din cauza unor accidentări, din păcate. Sperăm să punem echipa națională într-o situație foarte bună la finalul lui noiembrie.

ADVERTISEMENT

E important ca și grup să credem. Ăsta este mesajul indiferent de situația care este. Sunt șanse reale prin performanța noastră în Liga Națiunilor avem acea șansă, dar sunt șanse reale și în această grupă, să terminăm cel puțin pe locul 2. Ne luptăm pentru asta până la capăt.

Ne motivează echipa națională. În ultimul an am avut multe accidentări, jucători care au lipsit la acțiuni importante. Asta a fost situația. Echipa națională e motivația și nimic mai mult”, a declarat Ianis Hagi la conferința de presă dinaintea meciului cu Moldova.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, apel pentru fani. Ce a spus fiul lui Gheorghe Hagi despre meciul amical cu Moldova

Deși este doar un meci amical, mijlocașul României a făcut un apel către toți suporterii. El a explicat fanilor că este un meci la fel de important pentru ei, deoarece vor aplica tot ce au pregătit în ultimele zile:

„Îmi doresc să vină suporterii. Suntem conștienți că meciul este în timpul săptămânii, vremea nu ajută. Când avem suporterii lângă noi suntem mai puternici. Este un meci important pentru noi cu Moldova, pentru tot ce am lucrat. Continuăm progresul ca și echipă națională. Eu consider că după EURO 2024 acest grup nu și-a arătat potențialul maxim și avem de crescut. Meciuri ca și cel de mâine și cel cu Austria sunt meciuri în care avem posibilitatea să ne arătăm experiența. Fiecare jucător nou să înțeleagă ce își dorește staff-ul tehnic, ce-și dorește acest grup”, a mai spus Ianis Hagi.

Ce se întâmplă cu Lisav Eissat, fotbalistul cu dublă cetățenie convocat de Mircea Lucescu. Cum se înțeleg ceilalți jucători cu el

Lisav Eissat este un fundaș lateral ce evoluează pentru Maccabi Haifa. În vârstă de 20 de ani, Eissat a evoluat pentru toate naționalele de tineret ale Israelului, însă pentru România. tocmai de aceea Ianis Hagi a fost întrebat despre felul în care se înțeleg cu el: „Vorbim în română, vorbim în engleză. Este un proces de adaptare, noi suntem aici să-l ajutăm”, a dezvăluit Ianis.

Cum se descurcă Ianis Hagi în rolul de tată: „Ai dormit bine?”

Ianis Hagi a devenit tată de curând. Nu este un secret că în primele luni de viață, copiii au nevoie de atenție suplimentară la orice oră din zi și din noapte, însă fotbalistul de 26 de ani a recunoscut că soția și copilul său nu au fost alături de el în ultima perioadă, așa că nu a putut fi deranjat de plânsetele micuțului său, însă a ținut să menționeze că este foarte cuminte:

„(n.r. – Ai dormit bine în ultimul timp sau plânge cel mic?) Am dormit bine. Din păcate, ei au fost în țară, eu am fost singur acolo. E cuminte, mulțumesc!”, a spus internaționalul român

Care sunt jucătorii convocați Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria

Din cauza mai multor accidentări (Denis Drăguș, Radu Drăgușin, Nicolae Stanciu), Mircea Lucescu a ales să cheme la națională mai mulți fotbaliști noi în angrenajul „tricolorilor”. Lotul arată în felul următor:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).