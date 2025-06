Ianis Hagi își lansează propria colecție de ochelari de soare: „Un mod de a spune cine ești atunci când nu spui nimic”. Care este prețul unei perechi

Mijlocașul internațional este în negocieri pentru viitorul său, iar până își va alege echipa potrivită se ocupă de noua sa afacere din zona de fashion. Fostul fotbalist al lui Rangers își va lansa prima colecție de ochelari de soare.

La ce prețuri ajunge o pereche de ochelari din colecția lui Ianis Hagi? Evenimentul de lansare are loc între 21 și 22 iunie

Până în momentul în care își va găsi echipă, Ianis Hagi se ocupă de afacerea pe care și-a clădit-o în zona de fashion. Fiul „Regelui” își va lansa propriul brand de ochelari de soare, în parteneriat cu fiica lui Gică Popescu, Maria Popescu.

Evenimentul lansării va avea loc între 21 și 22 iunie în parcarea Athenee Palace, iar modele și prețurile au fost deja afișate pe : „Pentru noi, ochelarii au fost mereu mai mult decât un accesoriu. Sunt un statement. Un mod de a spune cine ești, chiar și atunci când nu spui nimic”, a explicat Ianis Hagi, co-fondatorul brandului.

Numele brandului provine de la inițialele celor doi, Ianis și Maria, iar produsele promit o calitate superioară, fiind fabricate în Italia. Prima colecție include 4 modele unisex, iar doritorii pot alege dintre 19 combinații de culori, cu rame din acetat și metal. Prețurile pornesc de la 550 de lei și pot ajunge până la 750 de lei, în funcție de model.

Evenimentul va fi unul inspirat din cele organizate în fashion-ul internațional: cafea, smoothies și zone destinate postărilor pentru rețelele sociale. Totodată, la eveniment vor fi prezente mai multe personalități din fotbalul românesc.

Ianis Hagi tot mai aproape de Legia Varșovia

La cel mai titrat club din Polonia, Ianis Hagi l-ar avea ca antrenor pe fostul selecționer al României din campania pentru EURO 2024, Edi Iordănescu,

„Nu știu dacă Legia e un pas în spate, dar uneori e necesar să faci un pas în spate ca să-ți iei elan și avânt să sari mai departe. Faptul că e un antrenor român acolo e punctul de care el are nevoie și un punct decisiv în decizia pe care o va lua. Are nevoie să joace, e un jucător care a suferit destul de mult din prisma accidentărilor. Are nevoie de un club care să îl susțină și un antrenor care să fie în spatele lui. Pentru Ianis e important să se ducă la o echipă care îl dorește foarte mult și în special antrenorul”, a declarat Ciprian Marica despre situația lui Ianis Hagi, conform .