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România a început cu stângul noua ediție din Nations League, 1-2 cu Suedia, iar Ianis Hagi a tras concluziile după eșecul de la Solna. Căpitanul „tricolorilor” a vorbit apăsat despre planul lui Gică Hagi și și-a numit tatăl în repetate rânduri „Mister”. Detaliul nu a trecut neobservat, iar Adrian Mutu a reacționat imediat.

Naționala României a cedat în Suedia. Ce a declarat Ianis Hagi după meci

Suedia a început mai bine meciul de la Solna și a pus presiune pe defensiva României. Nordicii au deschis scorul în minutul 20, prin Alexander Isak. „Tricolorii” au avut însă o reacție rapidă. Dennis Man a restabilit egalitatea în minutul 29, după pasa lui Andrei Rațiu. Suedia a revenit în avantaj înainte de pauză. Viktor Gyökeres a înscris în minutul 43 și a stabilit scorul primei reprize, 2-1.

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România nu a mai găsit drumul spre gol în partea secundă. a avut dificultăți în construcție și nu a reușit să pună suficientă presiune pe poarta suedezilor. Nici schimbările nu au modificat cursul partidei, iar Suedia a gestionat avantajul până la final. S-a terminat 2-1, iar România a început cu o înfrângere parcursul în Grupa B4 din Nations League.

Prima reacție a lui Ianis Hagi după Suedia – România 2-1. Cum l-a numit pe tatăl său

însă a avut o prestație ștearsă. Mijlocașul nu a reușit să creeze prea mult în ofensivă. La interviul de după meci, Ianis a insistat de mai multe ori asupra ideii că jucătorii trebuie să respecte și să pună în practică planul pregătit de „Mister”.

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„Puteam mai mult. Trebuie să avem mai multă încredere în noi, în ceea ce am pregătit. Cred că meciurile viitoare vor fi mai bune. Am avut ocaziile noastre. Am luat gol dintr-o fază fixă, din lipsă de comunicare. Simțeam că putem mai mult. Am avut încredere în noi, puteam să scoatem un rezultat mult mai bun. Mai avem două meciuri până să ne gândim la revanșă. Trebuie să arătăm mult mai bine. Trebuie, plecând de la mine până la ultimul jucător de la națională, să avem încredere.

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E clar. Important este să câștigăm și să aplicăm ceea ce lucrăm, să ajungem la nivelul dorit de mister. Este un proces. Ne dorim să reușim ceea ce și-a propus Mister. Asta este munca cea mai grea, să jucăm ceea ce își dorește din primul până în ultimul minut. Am avut ocaziile noastre. Nu am fost constanți. Muncim, muncim la ceea ce vrea mister și staff-ul tehnic. Trebuie să reușim cât mai repede să punem în practică ceea ce își dorește mister.

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Sunt în perioada de toamnă. Avem multe meciuri la club. Voi vedea după ce urmează. Mai am 12 zile la națională și după revin la club, unde trebuie să joc și să fiu într-o formă cât mai bună”, a declarat Ianis Hagi, conform

Adrian Mutu a remarcat un detaliu în discursul lui Ianis Hagi de după meci. Fostului internațional i s-a părut că Ianis a folosit excesiv apelativul „Mister” atunci când a vorbit despre tatăl său, Gică Hagi. Mutu a punctat că niciun alt jucător din lot nu s-a referit de atât de multe ori în acest mod la selecționer. „Nu i-a mai spus nimeni din lot de atâtea ori așa”, a declarat „briliantul”.

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„Ce să mai spunem? Nu mai spunem nimic. Cred că era puțin timorat. Nu cred că a fost vreun jucător de fotbal care să spună «ce-și dorește Mister, ce-și dorește staff-ul». Depinde ce îți dorești tu! Tu ce vrei? Cred că au fost emoțiile sau… Hai să spunem lucrurilor pe față. Nu ne mai ascundem: suntem slabi. Punct, la revedere. Dăm foaia și mergem mai departe”, a precizat Gabi Tamaș.