Ianis Hagi, la 28 de ani. Traseul anevoios al copilului anunțat de Gică Hagi noul Balon de Aur

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Joi, 22 octombrie, . O vârstă care îl îndreaptă mai mult către finalul carierei decât apogeul sportiv care îl va propulsa la o echipă de top din Europa.

Ianis Hagi, anunțat de Gică Hagi cu șanse la câștigarea Balonului de Aur

Spre deosebire de alți copii care au făcut fotbal, Ianis Hagi s-a născut cu presiunea. A trăit chiar în casă cu ea, prin prisma faptului că era fiul celui mai mare fotbalist român din istorie. Pe lângă presiune, Gică Hagi i-a încredințat și cea mai mare încredere încă când l-a debutat la 16 ani, o lună și 13 zile, pe 5 decembrie 2014. La scurt timp a pus stăpânire pe numărul 10 și banderola de căpitan la Viitorul Constanța, iar toată România spera la un nou Hagi care va impresiona în Europa. Mai ales că la un an după ce era cumpărat de Fiorentina, în schimbul a 2 milioane de euro, liderul „Generației de Aur” anunța că fiul său are șanse să câștige Balonul de Aur.

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„Ianis e foarte talentat și puternic din punct de vedere mental. S-a adaptat la Fiorentina și e deja popular acolo, unde cred că va rămâne mult timp. Știe că trebuie să tragă din greu pentru a reuși și e gata pentru asta. Poate va lua, la un moment dat, Balonul de Aur”, a declarat Gică Hagi, pentru publicația Le Metin, în 2017, când Ianis avea 18 ani.

Decepția trăită la Fiorentina

La Fiorentina Ianis Hagi nu a avut ocazia să se afirme. A bifat doar două apariții, în care a adunat 48 de minute. Decizie ce l-a înfuriat teribil pe tatăl său, care a atacat public conducerea clubului din Italia și a hotărât să-și repatrieze fiul la Viitorul Constanța. În paralel, colegul său de generație, Federico Chiesa, tot fiul unui fost mare fotbalist, a fost vândut de Fiorentina în toamna lui 2020 către Juventus în schimbul a 60 de milioane de euro.

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„M-au mințit în față pe mine și pe Ianis, Ianis a avut 3 oferte când s a întors, un antrenor mare a spus ca Ianis poate fi comparat cu Totti, l au amendat pe Ianis pentru că a declarat că e dezamăgit și nu joacă la club. Nu l-au băgat pentru că e român! Directorul sportiv face și desface tot la Fiorentina. E mai rău decât în România, pe vremea generalilor, când jucam la Steaua! Fiorentina are 100 milioane de euro buget și e pe locul 11 cu Pioli.

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Toţi din Firenze voiau să-l vadă pe Ianis. Nu e corect. La Primavera, Ianis desena, picta. Ei nu l-au dezvoltat. Jucătorul se dezvoltă când joacă, nu când se antrenează. În meci înveţi, din greşeală”, a răbufnit Hagi într-o conferință de presă din februarie 2018.

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EURO 2019, momentul carierei pentru Ianis Hagi

Unul dintre cele mai importante momente din cariera lui Ianis Hagi este Campionatul European U21 din 2019. La acel turneu, jucătorii conduși de Mirel Rădoi au învins Croația, 4-1, Anglia, 4-2, și au remizat cu Franța, 0-0. Au fost învinși în semifinale de Germania, 2-4, și au făcut o țară întreagă să spere că prima reprezentativă beneficiază de un viitor frumos.

Prestațiile foarte bune de la EURO l-au făcut pe Ianis Hagi să fie pe lista mai multor echipe importante din Europa. Unchiul Gică Popescu chiar afirma că mijlocașul ofensiv poate face obiectul celui mai mare transfer din campionatul României (la acel moment, recordul îi aparținea lui Nicolae Stanciu – 10 milioane de euro).

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„Nu le pot spune acum, dar veți fi surprinși de ce echipe au fost și sunt interesate de Ianis Hagi Avem pe masă ofertă care l-ar face pe Ianis cel mai scump jucător plecat din România”, spunea Gică Popescu, pentru .

Tot lui Gică Popescu i-a aparținut și declarația că Hagi a avut la academie doar trei genii: Ianis, Tudor Băluță, cel mai bun prieten al lui Ianis Hagi, și Nicolas Popescu, fiul căpitanului de la FC Barcelona: „Gică mi-a spus anul trecut că la el în Academie au fost trei genii: Ianis, Tudor Băluță și Nico, băiatul meu”, dezvăluia Gică Popescu pentru .

În cele din urmă, Ianis Hagi a ajuns la Genk, pentru 4,7 milioane de euro. La gruparea din Belgia a jucat un singur sezon, în care a adunat 19 meciuri în toate competițiile, a marcat 3 goluri și a oferit 4 pase decisive. Pe lângă asta, și-a trecut în palmares Supercupa Belgiei.

S-a accidentat la Rangers chiar când era în apogeu

Împrumutat de Genk la Rangers, Ianis Hagi a avut cea mai bună perioadă din carieră în Scoția. Sosit la începutul lui 2020 pe Ibrox, „Prințul” a câștigat campionatul, Cupa Scoției și Cupa Ligii. Iar la nivel individual, a sclipit cu Braga, în șaisprezecimile Europa League, reușind o „dublă” spectaculoasă, și a înscris goluri importante cu Celtic și cu Lech Poznan. În 130 de meciuri pentru Rangers, a punctat de 20 de ori și a oferit 28 de pase decisive.

Tot la Rangers a venit și cel mai greu moment din cariera lui Ianis Hagi. În timpul jocului Rangers – Stirling Albion 4-0, din Cupa Scoției, internaționalul român a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept și a fost nevoit să se opereze. Accidentarea l-a ținut departe de teren timp de 372 de zile, perioadă în care a ratat inclusiv finala Europa League, pierdută de Rangers în fața lui Eintracht Frankfurt.

De la acel moment, Ianis tot încearcă să se regăsească. Prima tentativă a fost la Alaves, mirajul campionatul Spaniei a dat impresia că fotbalistul va exploda în La Liga. Doar că, nu a izbutit să-și câștige locul de titular, în ciuda unei prestații bune pe Bernadeu împotriva lui Real Madrid, și a fost nevoie să plece la Alanyaspor, în Turica. S-a confruntat cu această problemă și aici, iar la acțiunea din octombrie a naționalei, după doar două jocuri .