CE TREBUIE SĂ ȘTII Condițiile în care Gigi Becali l-ar putea aduce pe Ianis Hagi la FCSB

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Gigi Becali e gata să bage adânc mâna în buzunar pentru a evita o nouă umilință ca anul trecut, când FCSB a ratat prezența în play-off. Nici în acest sezon situația nu e tocmai roz, De aceea, patronul FCSB vrea să aducă jucători de mare valoare în pauza de iarnă, iar

Condițiile în care Gigi Becali l-ar putea aduce pe Ianis Hagi la FCSB

După egalul 0-0 de la Mioveni cu FC Argeș, Gigi Becali a declarat că regretă despărțirea de fostul căpitan Florin Tănase, iar din informațiile aflate în exclusivitate de FANATIK Pe lângă Tănase, Gigi Becali a vorbit și despre transferul-bombă al lui Ianis Hagi la FCSB și a spus în ce condiții s-ar putea realiza acesta.

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„N-avem dirijor. Noi stăm bine, dar nu avem număr 10, număr 9 și atacant bandă dreapta. Poate iau un jucător mai bun decât Florin Tănase. Poate îl iau pe Ianis Hagi. Nu poți să știi… Eu acum vă spun, ca și fotbalist, Tănase, pe vremuri, când l-am luat de copil, era mai bun. Acum, părerea mea e că Ianis este mai bun decât Florin Tănase.

Ca număr 10 mă refer. Dă drumul mai repede la minge, Tănase joacă mai lent. Nu ar trebui să-i dau salariu un milion, că îi dau ăia probabil. Nu e vorba să îl iau definitiv, că nu avem cum, să-l iau împrumut și să suport eu o parte. Astea sunt condițiile mele să-l iau.

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La ora asta, tatonez 10 fotbaliști din 30, iar în fiecare zi iau informații despre ei, schimbăm informații. Mă uit și eu în fiecare zi, că mi-am pus aplicație. Și atunci o să vedeți voi cel mai tare scouter care e Becali”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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În vârstă de 28 de ani, Ianis Hagi este legitimat în prezent la formația turcă de primă divizie Alanyaspor, cu care mai are contract până în iunie 2027. De serviciile sale sunt interesate mai mult formații din Bundesliga, care i-ar putea oferi un În actuala ediție a Superligii turce, Ianis Hagi a bifat 9 apariții în tricoul Alanyei, nu a înscris niciun gol și are un singur assist.

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