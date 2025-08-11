Ianis Hagi la Universitatea Craiova?! Gigi Becali a auzit în direct marea bombă pregătită de Mihai Rotaru. Exclusiv

Universitatea Craiova este lider în SuperLiga şi are un start solid de sezon. Oltenii sunt foarte aproape şi de calificarea în play-off-ul Conference League după , în prima manşă.

Ianis Hagi la Universitatea Craiova?! Gigi Becali a auzit în direct marea bombă pregătită de Mihai Rotaru

Mihai Rotaru vrea să dea şi marea lovitură pe piaţa trasferurilor şi vrea să îl ia pe Ianis Hagi. Gigi Becali a aflat de la FANATIK SUPERLIGA de această mutare, dar e de părere că nu există nicio şansă ca Ianis să meargă în Bănie:

„Dacă i-a făcut ofertă, i-a făcut, nu? Nu mă interesează. Credeţi vreodată că Ianis Hagi merge la Craiova? Niciodată. Singurul la care ar putea să vină e la mine pentru că o să-l revitalizez.

Nu-i fac contract să fie al meu. Îi fac contract să joace când vrea el, cât vrea el, ca să îl relansez şi să se ducă să îşi ia el banii. Eu nu mai vreau bani pe el. Se duce şi ia el banii la semnătură.

„Dar la Craiova, nu cred niciodată! Este posibil că e Mirel acolo, că pe el îl iubesc jucătorii”

Adică semnează trei milioane de euro la semnătură. Dar la Craiova, nu cred niciodată! Este posibil că e Mirel acolo, că pe el îl iubesc jucătorii. O să vedeţi ce va fi anul ăsta?

Mai mare performanţă o să facem. O să vedeţi. E bine pentru toată lumea, mai puţin pentru fratele meu mai mic Şucu şi prietenul Rotaru”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Ianis Hagi este în continuare liber de contract după despărţirea de Rangers. Mijlocaşul este dorit şi în Polonia, la Legia Varşovia, de Edi Iordănescu, mutare pe care FANATIK .

