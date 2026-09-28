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Gheorghe Hagi a ales să-și scoată din lot fiul în această seară cu Bosnia, probabil și pentru a-l proteja după meciul destul de slab făcut cu Suedia. Cu toate că meciul de pe Arena Națională se va disputa fără spectatori, selecționerul Hagi senior a considerat că așa este mai bine.

Ianis Hagi a fost ironizat de întreg internetul când s-a aflat că nu joacă cu Bosnia

Cu siguranță cei mai duri au fost Times New Roman, care au a titrat: „România-Bosnia se va juca fără public, ca să fim siguri că nu e Ianis Hagi nici măcar în tribună”. Jurnaliștii nu s-au ferit de cuvinte și l-au pus la colț pe Ianis, considerat un jucător mult prea slab pentru a fi titular la națională.

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Nu au lipsit nici mesajele dure, dar și cele oarecum amuzante, alți fani au reciclat gluma lui Radu Banciu, care acum câțiva ani îl trimitea pe fotbalist „la faianță”.

Mesaje amuzante pentru Ianis Hagi, după meciul Suedia – România. Tatăl său l-a lăsat în tribună cu Bosnia

Am păstrat doar cele amuzante, pentru că internetul e plin de mesaje mult mai dure ca nu își au locul în lumea civilizată. Cele mai amuzante „memes”, vechi și noi, le găsiți în galeria FOTO.

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„Dacă nu-l chema Hagi, acum era la faianță.” — „gluma” clasică a lui Banciu

Care carieră?” — „De gresie.” — „Faianță.”

„Ianis căpitan e cel mai funny lucru ever.” — „Și totodată cel mai unfunny. O glumă proastă.”

„Ianis Skills & Tricks vs Suedia” — titlul ironic al compilației cu execuțiile lui ratate.

„Du-ne la Euro, capitane!” — ironic după meciul cu Suedia.

„Parcă joacă cu fantome.”

„Mai multe cartonașe decât goluri ca jucător ofensiv e ceva.”

„Nu ar trebui să fie nici la naționala Insulelor Pinguin.”

„Alergat mai puțin ca mine

„Mă scuzați, dar până să văd postarea asta uitasem de existența lui Ianis.”

„Un fel de Celentano al sportului rege.”

„Vă pasă de acest nepo baby?”

„Dacă nu era tac-su, era un nimeni.” — „Dacă nu era tac-su, el nu era.”

„Da, merită să fie căpitan, pentru că ai văzut ce frumos cântă cu suporterii la Euro.”

Ianis Hagi nu a fost iertat după prestația din meciul cu Suedia, nici de specialiști nici de fani

Internetul „explodase” după prestația lui Hagi junior din meciul cu Suedia. Fanii României par că s-au săturat de anii în care naționala noastră nu mai realizează nicio performanță și par deranjați de faptul că Ianis Hagi este titularizat cu toate că în Turcia nu este om de bază la Alanyaspor.

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„Una-i una, alta-i alta. Trebuie să ne uităm la meci și să vedem dacă a ajutat sau a încurcat. El nu a ajutat deloc echipa. Te aștepți de la el să facă ceva, nu poți doar să te aștepți că joacă și atât. Poate și la noi e problema, că avem așteptări prea mari. Nu intră Gică Hagi, intră Ianis Hagi. Așteptările erau mari, dar îl trecem printre cei mai slabi doi jucători”, a comentat și Basarab Panduru, imediat după meci la Prima Sport.

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„Ianis a jucat și înainte să fie Gică antrenor. Singura problemă a lui Ianis e că nu are ritm de joc. A greșit câteva pase. A alergat, dar se vede că nu are ritm. Are o singură viteză, asta pentru că nu are jocuri în picioare”, a explicat și Adrian Mutu la Digi Sport. Între timp, internetul a fost inundat deja cu celebrele „memes”, modul fanilor naționalei de a face haz de necaz.