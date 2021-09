Ianis Hagi, lăudat în Scoţia pentru pasa de gol de la revenire: „Ne-a adus acea calitate care ne lipsea”

Revenit pe teren după 12 zile de carantină din cauza infectării cu Covid-19, Ianis Hagi a avut nevoie de doar câteva zeci de secunde pentru a-și pune amprenta asupra jocului prestat de Rangers. Mijlocașul de 22 de ani a fost introdus de Steven Gerrard în debutul reprizei secunde a meciului cu Livingston din sferturile Cupei Ligii și .

Servit excelent în fața porții, atacantul englez de origine jamaicană a îndeplinit, practic, o simplă formalitate, din patru metri, ca mai apoi Alfredo Morelos să stabilească scorul final. Imediat după fluierul final, antrenorul secund al campioanei Scoției a lăsat, însă, de înțeles că această victorie i se datorează în mare măsură internaționalului român.

Ianis Hagi a impresionat la revenirea pe teren: „Ne-a adus acea calitate care ne lipsea”

„În prima repriză am suferit. Ne-am creat câteva şanse de a marca dar, vorbind cu jucătorii, ne-am dat seama că am fost cam risipitori în ultima treime. Am făcut o schimbare la pauză, care s-a dovedit a fi câştigătoare.

Ne-a lipsit un pic de calitate şi credem că Ianis a adus-o. Merită felicitări pentru că a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza Covid-19. A stat 10 zile în carantină şi abia a revenit, acum 2 sau 3 zile.

Chiar şi aşa, a părut a fi în formă şi ne-a adus acea calitate care ne lipsea. În cele din urmă am marcat două goluri. Ianis a revenit!”, a spus legendarul Garry McAllister”.

Pentru Ianis Hagi, acesta a fost cel de-al treilea assist al actualei stagiuni, în toate competițiile. Nu mai jucase din 26 august, când Rangers a remizat, 0-0, pe terenul armenilor de la Alashkert, în manșa retur a play-off-ului Europa League.

„Regele” Hagi, mândru de reușita fiului său: „Iubește fotbalul, bravo lui!”

De îndată ce a ieșit din carantină, Ianis Hagi și-a închiriat un avion privat și a plecat spre Scoția cu gândul să cât mai repede posibil. Mândru nevoie mare de fiul său, Gică Hagi nu a mai contenit cu laudele, în direct la TV.

„Felicitări lui Ianis, nu mie. Ce treabă am eu? A fost dorit de cei de la club, s-a antrenat cât a putut. A stat acolo, a demonstrat că e un număr 10, care are pasă de gol. Chiar dacă a stat 12 zile în carantină și n-a putut face nimic, în două zile, cât a putut să iasă, a ajuns acolo, s-a dus singur, el și-a dorit asta. Bravo lui!

Iubește fotbalul și arată că e un jucător care progresează și reușește în străinătate într-o țară din Vest în care pretențiile sunt foarte mari. E unul dintre jucătorii importanți ai lui Rangers.

Anul trecut a ieșit cel mai bun tânăr jucător al lor. E o echipă care n-a pierdut în tot campionatul și a ieșit cel mai bun. Eu zic că asta spune multe. E pe drumul cel bun.

Iubește fotbalul, plătește și avioane ca să joace. I-am scris că sunt mândru de el. Bravo lui! A făcut diferența pentru Rangers în această seară a nu știu câta oară”, a declarat „Regele”, la .