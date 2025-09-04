Ianis Hagi le-a vorbit turcilor despre Gică Hagi: ”Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”. Video

După luni de incertitudine, Ianis Hagi , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. La prezentarea oficială, internaționalul român nu avea cum să nu amintească de tatăl său.

Ce a spus Ianis Hagi despre tatăl său la prezentarea oficială la Alanyaspor

Un adevărat idol în Turcia, și a primit și el un tricou numărul 10. Ianis a avut un mesaj ferm șa conferința de presă și a ținut să precizeze că vrea să ducă mai departe moștenirea tatălui său.

”În primul rând, m-am întors acasă, unde m-am născut. Sunt foarte fericit, emoționat. E un pas important pentru mine, sunt plin de încredere. Abia aștept să debutez, am venit aici să reprezint clubul, trebuie să vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în mine. M-am simțit iubit și dorit din prima clipă. Abia aștept să intru pe teren.

(Ce așteptări ai de la acest sezon?) E una dintre cele mai tari ligi din lume, cu multă calitate. Evident, cu echipe puternice din punct de vedere financiar, oamenii investesc bani, sunt pasionați. Are toate ingredientele pentru ca eu să am succes, deci abia aștept.

Știu că e o mare responsabilitate să reprezint echipa în campionat și să-mi reprezint familia, de asemenea. Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici. Așa cum am spus, abia aștept să joc și să le arăt oamenilor cine sunt”, a declarat Hagi jr.

De ce a ales Alanyaspor

Internaționalul român, care nu a fost convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru, a mărturisit că toată lumea de la Alanyaspor l-a dorit cu insistență și acest lucru a contat foarte mult în alegerea sa.

”Sunt foarte fericit să joc aici. În această vară am căutat o echipă care să mă vrea, să ajung într-un loc unde pot să joc la cel mai bun nivel al meu. Asta am găsit aici, începând de la conducere, până la staff, m-au făcut să mă simt dorit, deci abia aștept să încep să joc.

Dacă ar fi să spun doar un lucru despre mine, pentru fani… motivația mea e la cote maxime, sunt un jucător ambițios, iubesc fotbalul mult și vreau să dau 100% în fiecare meci”, a mai spus Ianis Hagi.