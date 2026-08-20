Ianis Hagi, copleșit de emoții în ziua în care fiul său a împlinit un an: „Cum am trăit fără tine?”

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Citește mai jos mesajul impresionant pe care l-a lăsat Ianis Hagi în mediul online. A fost împărtășit cu admiratorii cu ocazia zilei de naștere a fiului său și a partenerei sale de viață, Elena. Ce a putut să spună acesta!

Băiatul lui Ianis Hagi a împlinit un an

A ratat debutul în noul sezon din Turcia din cauza unei accidentări, însă Ianis Hagi (27 ani) are toate motivele să fie fericit. Mijlocașul ofensiv al celor de la Alanyaspor a primit o . Momentan, transferul nu este bătut în cuie, dovadă că se bucură de timpul liber.

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Sportivul a profitat din plin de vară și a mers într-o , Elena. Cuplul nu a fost însoțit de copilul care a avut parte de o tăiere a moțului ca în filme. Evenimentul a fost programat înainte de împlinirea vârstei de un an. Acum, iată că a venit și ziua cea mare și a fost cinstită ca la carte.

Cunoscutul fotbalist a recurs la o urare spectaculoasă pentru a marca primele 12 luni din viața băiatului său, Giorgios. A folosit o descriere specială, toată lumea remarcând o ședință foto pe care a realizat-o împreună cu cel mic și soția sa. Imaginile îi arată ca o familie în toată regula, în timp ce pregătesc masa sau stau relaxați pe canapea.

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„Un an întreg în care te-am iubit, te-am privit cum creșteai și m-am întrebat cum am trăit fără tine. La mulți ani, băiatul nostru dulce”, a scris Ianis Hagi, pe contul personal de Instagram. Pozele au adunat în circa două ore peste 17.200 de aprecieri, dar și multe comentarii frumoase de la fanii săi.

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Soția lui Gică Popescu, Luminița, a transmis: „Regulile lui Gio”. De asemenea, sora fotbalistului a lăsat mai multe emoticoane în formă de inimă. „La mulți anișori, îngeraș minunat”, a completat Vanessa, partenera lui Denis Drăguș. „Să vă trăiască în pace și iubire” sau „La mulți ani de prima aniversare, Giorgios”, au scris internauții, pe aceeași rețea de socializare.

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Cum simte Ianis Hagi presiunea numele său

De când a devenit tată pentru prima oară Ianis Hagi este focusat mai mult pe familie. A fost mereu o persoană apropiată de părinții săi și nu este deloc de mirare că duce tradiția mai departe. Cu toate acestea, recunoaște că a trecut în plan secund de când are copil. În schimb, simte o mare presiune pe umeri.

Numele figurii paterne este unul important, mijlocașul ofensiv recunoscând că este destul de greu. Se folosește atât de avantaje, cât și de dezavantaje pentru a evolua în carieră. Gestionează destul de bine situația, fiind motivat de numele puternic pe care-l poartă pe spatele tricoului, indiferent care este echipa pentru care joacă.

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„M-am născut cu presiunea numelui, este greu la început. Gestionez bine această situație, mă motivează numele de pe spate. Voi fi mereu comparat cu tata, cu ce a făcut el la vârsta respectivă, știam că așa va fi, dar mă ajută să cresc ca om și ca jucător, să-mi descopăr limitele.

Sunt mândru că port numele Hagi și că fac parte din asemenea familie, țelul meu a fost să devin mai bun. De la 15 ani știam că voi ajunge la națională, e loc de mai bine, dar putea fi și mai rău”, a declarat în urmă cu 5 ani, Ianis Hagi, la .