Ianis Hagi, motiv de polemică tare între Ivanovici, Lupu și Dică. „Trebuie să joace pentru că îl cheamă Hagi?”

Naționala României arată o altă față, mult schimbată în bine, sub conducerea lui Mircea Lucescu, dar cu toate acestea discuțiile contradictorii și criticile continuă să apară mereu. Chiar dacă unde au maximum de puncte după 3 etape, la lot sau neconvocarea lui Daniel Bîrligea. Iar Ianis Hagi este un alt subiect delicat…

Contre tari între Horia Ivanovici, Dănuț Lupu și Nicolae Dică din cauza lui Ianis Hagi: „Trebuie să joace pentru că îl cheamă Hagi?”

fiind reprimit abia de puțin timp la prima echipă după un exil îndelungat la formația secundă, Ba, mai mult, a fost folosit în fiecare dintre cele 3 partide de până acum, cu Kosovo, Lituania și Cipru, ceea ce a dat naștere unor discuții aprinse între susținătorii lui și cei care-l contestă.

ADVERTISEMENT

„Mie mi s-a părut că Ianis Hagi a intrat întotdeauna bine. Și ce iubesc eu la Ianis Hagi este acest pozitivism. Se vede că este un băiat cu un caracter frumos și e crescut frumos. Și, credeți-mă, a trecut prin momente foarte grele și a făcut-o cu capul sus. Știți de ce are nevoie naționala mereu? Și de ce e convocat Ianis Hagi? Lasând la o parte faptul că a avut multe momente decisive… Are un vibe bun, este extrem de pozitiv din toate punctele de vedere. Nu doar fotbalistic, ci și ca grup.

Pentru grup este un tip pozitiv. Și eu l-aș chema pe Ianis Hagi la echipa națională. Iar naționala are nevoie de așa ceva. Nu știu, poate Dănuț Lupu nu l-ar chema, care e problema?”, este părerea moderatorului Horia Ivanovici, exprimată în direct la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

„Următoarea întrebare”, a încercat Dănuț Lupu să evite o discuție pe acest subiect delicat. „Asta e părerea ta, nu e nicio problemă. Asta nu înseamnă că trebuie să avem aceleași păreri. Eu cred că este un om care și din punct de vedere fotbalistic, dar și al atmosferei, aduce un plus la lot. Iar în puținele momente când a jucat la echipa națională, Ianis a fost pur și simplu decisiv. Și exemplul cel mai elocvent e meciul cu Lituania, când a intrat pe final la scorul de 1-1, a scos un penalty și am câștigat”, i-a replicat Horia Ivanovici.



„Am spus-o și o repet. Ianis, ca să fie la nivelul pe care mi-l doresc și eu și pe care și-l dorește toată lumea, trebuie să joace. Dar ca să o luăm și pe partea cealaltă… Întrebi de ce e supărat Mitriță… El e titular etapă de etapă și uite că nu l-a băgat să joace. Poate să fie supărat?”, se „aprinde” Lupu. „Da! Adică să fie supărat că l-a băgat pe Ianis?”, răspunde Ivanovici.

ADVERTISEMENT

„Bîrligea e titular meci de meci la FCSB și nu e convocat… Am putea discuta foarte mult, dar e vorba de nea Mircea și nu pot… Tocmai de aia ți-am spus «Următoarea întrebare».



Mie îmi place și nu-mi place toată chestia asta cu Ianis, Ianis, Ianis, Ianis… Toată lumea vrem să-l ajutăm, dar important este să se ajute și el. Eu spun să vorbim despre Ianis în momentul în care o să joace. Momentan nu joacă.

ADVERTISEMENT

Toți vrem să-l ajutăm, dar pe altă parte mai sunt și alții care trebuie ajutați. De ce doar pe el să-l ajutăm? Mitriță, Bîrligea… Poate și Mitriță merita și avea nevoie să fie ajutat. Pe Ianis îl bagă meci de meci, pe Mitriță nu l-a băgat…”, și-a argumentat punctul de vedere pe acest subiect „fierbinte” Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

„Și Mitriță nu e? A fost adus la echipa națională după doi ani. L-a adus, a jucat meciul trecut, a dat și gol. Poate-l bagă meciul următor. La echipa națională, atunci când a jucat, Ianis a făcut-o bine.

Poate și Rațiu a fost chemat la echipa națională când nu juca la club. Îți dau doar un exemplu… Nici Drăgușin nu joacă la echipa de club”, a sărit Nicolae Dică în apărarea fotbalistului de la Rangers la emisiunea pe care o puteți urmări și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

„Nimeni n-a vorbit de Rațiu și de Drăgușin cât vorbim de Ianis. De ce?”, l-a contrat imediat Lupu, dar Dică nu se dă bătut, sugerând că atacurile la adresa lui Ianis țin mai mult de povara numelui pe care-l poartă: „Pentru că-l cheamă Hagi!”.

„Și pentru că-l cheamă Hagi trebuie să și joace? Trebuie și convocat? Eu îmi doresc ca acest copil să joace și să vorbească prin joc și să nu mai fie nevoie să-l ajutăm. Că nu are nici saci, n-are nici ghiozdan în spate ca să-l ajutăm”, a mai spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu am spus că trebuie să joace pentru că-l cheamă Hagi. Am spus că din cauza asta se vorbește așa de mult despre el. Ianis trebuie chemat la echipa națională pentru că merită. Nu-s avocatul nimănui, doar am dat niște exemple, cum e Drăgușin, cum e Rațiu”, a încheiat Nicolae Dică.

Ianis Hagi, motiv de polemică aprinsă între Ivanovici, Lupu și Dică