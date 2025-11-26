Sport

Ianis Hagi, născut la Istanbul: „Am fost acolo, la cel mai tare spital din Turcia! Gică a fost super emoţionat”

Dezvăluiri emoționante de la nașterea lui Ianis Hagi. Nu multă lume știe că fiul lui Gică Hagi s-a născut în Turcia în perioada în care „Regele” evolua pentru Galatasaray
Cristian Măciucă
26.11.2025 | 23:20
Ianis Hagi nascut la Istanbul Am fost acolo la cel mai tare spital din Turcia Gica a fost super emotionat
Ianis Hagi, născut la Istanbul: „Am fost acolo, la cel mai tare spital din Turcia! Gică a fost super emoţionat”. FOTO: Fanatik
Ianis Hagi (27 de ani) va înfrunta Turcia, țara în care s-a născut, în semifinala barajului de calificare la CM 2026. Giovanni Becali a dezvăluit că a fost alături de Gică Hagi când a apărut pe lume actualul fotbalist al celor de la Alanyaspor.

Povești de la nașterea lui Ianis Hagi la Istanbul

Ianis Hagi s-a născut pe 22 octombrie 1998, la Istanbul. Actualul căpitan al naționalei României a apărut pe lume în perioada în care celebrul său tată, Gică Hagi, făcea furori la Galatasaray, echipa fanion a Turciei.

Din septembrie 2025, Ianis a ajuns să joace și el în Turcia, la Alanyaspor. Playmakerul român are deja două goluri și 1 assist în SuperLig. „Ianis e născut la Istanbul. El poate să ia cetățenie turcă, dar nu are dreptul. Statul turc îl face, dar Federația nu poate să îl facă. La echipa de club ocupă loc de străin.

Eu am fost acolo. S-a născut la cel mai tare spital din Istanbul. Îmi aduc aminte și acum. Hagi era fericit. A și marcat atunci în weekendul ăla. A fost bucurie mare, frumos tare. Super emoționat Gică. Era Kira înaintea lui Ianis născută. Kira era aici. 

(n.r. – De ce s-a născut Ianis la Istanbul?) Deja semnase, deja era acolo. Turcia are spitale frumoase. Turcia are printre cele mai tari spitale.

Nu știu exact. Dar eu am vorbit cu o echipă din Turcia, primele 3-4, când Ianis nu avea încă. Și am zis ‘El e născut în Turcia la Istanbul. Nu are drept să joace ca turc?’ ‘Nu. Ocupă loc de străin’.

(n.r. – A fost vreo discuție ca Ianis să joace pentru turci?) Nu, niciodată. Hagi a crescut aici, a debutat aici de la 14-15 ani. Dar la Ianis în buletin, în pașaport, scrie Istanbul”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”.

Gică Hagi, idol la Galatasaray

Gică Hagi (60 de ani) este probabil cel mai important fotbalist din istoria lui Galatasaray. „Regele” a jucat în tricoul roș-galben în perioada 1996-2001. Galatasaray a fost ultima echipă din cariera lui Hagi, care a reușit să câștige 4 titluri, 2 Cupe ale Turciei, 3 Supercupe, 1 Cupa UEFA și 1 Supercupă a Europei.

Gică Hagi a fost și antrenor la Galatasaray în două perioade, 2004-2005 și 2010-2011. Cu „Regele” la timonă, Galata a cucerit Cupa Turciei în 2005.

Ianis Hagi, CETATEAN TURC! Giovanni Becali, DEZVALUIRI EMOTIONANTE de la nasterea „Printului”

