Ianis Hagi, noul lider al echipei naționale: „A dovedit că joacă pentru că merită, nu pentru că-l cheamă Hagi!”

Ianis Hagi (26 de ani) este văzut drept noul lider al echipei naționale a României. Fiul „Regelui” a avut o prestație excepțională în victoria cu Austria, scor 1-0. Fotbalistul de la Alanyaspor a centrat excelent la

Curg laudele pentru Ianis Hagi după România – Austria 1-0

Ianis Hagi a revenit în forță la echipa națională. După transferul la Alanyaspor, acolo unde a și marcat deja un eurogol, „decarul” a avut o prestație formidabilă și în „dubla” cu Moldova și Austria. Hagi a înscris în amicalul cu vecinii de peste Prut și a centrat excelent pentru reușita lui Virgil Ghiță, care a adus cele 3 puncte din confruntarea cu naționala lui Ralf Rangnick.

„Am câștigat un lider ieri și acest lider se numește Ianis Hagi. Pentru mine, Ianis Hagi nu e un jucător pe care să îl izolezi în bandă. E un jucător de centrul terenului, fie număr 10, fie 8-ar, box-to-box. Îi trebuie mingii, exact cum face la centrare, are serviciu foarte bun, are ambele picioare. Uitați-vă ce gol dă la Alanya, lovitură liberă cu piciorul drept de la 35 de metri, și uitați-vă cum bate cornerele cu piciorul stâng. Rar mi-a fost dat să văd în România un fotbalist care să lovească mingea cu tărie cu ambele picioare aproape perfect.

Este meritul lui. E un jucător care a suferit. A stat un an la Glasgow fără să joace, s-a dus la o echipă de mijlocul clasamentului în Turcia și a revenit en-fan-fare la echipa națională”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cel mai bun meci al lui Ianis Hagi la prima reprezentativă?

Ianis Hagi nu mai jucase din martie la echipa națională. Înaintea „dublei” cu Moldova și Austria, ultimul meci al mijlocașului născut la Istanbul a fost San Marino – România 1-5, când a reușit să înscrie un gol.

„E meritul lui Lucescu, care l-a pus acolo unde Ianis Hagi dă randamentul perfect. În meciul cu Moldova am văzut un mare crescendo în jocul lui Ianis Hagi, dar am zis hai să vedem, că e Moldova. Dar aseară, fără exagerare, eu am văzut toate meciurile echipei naționale, pentru mine, aseară, a fost cel mai bun meci pe care eu l-am văzut al lui Ianis Hagi la națională. E un meci complet. Mai bun chiar și decât partidele în care Ianis Hagi a marcat goluri decisive sau a scos penalty decisiv. Mi s-a părut perfect aseară”, a adăugat Horia Ivanovici.

„Să scoatem în evidență și aportul defensiv. Jucând cu un singur închizător, Marius Marin, a acoperit foarte bine, dându-i libertate lui Vlad Dragomir să iasă în pressing. A acoperit foarte bine, a ieșit în pressing, iar în momentul în care punea piciorul pe minge… În prima repriză, jucătorii adverși aveau deja 3 galbene. Asta ce înseamnă? Că îți câștigi duelurile, că nu poți fi oprit decât prin fault. Asta a însemnat enorm ieri. Au intrat cu o stare de spirit extraordinară.

Am câștigat un lider. Din punctul meu de vedere, el merită să fie căpitanul echipei naționale și nimeni altcineva. Pe lângă faptul că e jucătorul care are finețe, ieri și-a dat viața pe teren. A vrut să demonstreze că nu duce în spate doar numele tatălui său și că merită să fie la echipa națională. Ianis Hagi a jucat bine de fiecare dată când a venit la națională. Fie că avea minute în picioare sau nu el a jucat și a făcut ceva.

Ieri am câștigat un lider. Naționala e într-o transformare datorită domnului Lucescu. Scoate în evidență jucători mai puțin puși în valoare. Ceea ce înseamnă că au format un grup ieri, un grup puternic și care ne face să sperăm în continuare la rezultate pozitive”, a mai spus Șumudică.

Ianis Hagi s-a transferat în vară la Alanyaspor

Deși și-a găsit greu echipă, semnând cu Alanyaspor abia în septembrie, Ianis Hagi e cu motoarele turate la maxim. Înaintea rezultatelor de la națională,

„Ianis, la cât a alergat, care vine după o pauză. Toată vara mai mult a alergat decâ s-a pregătit. Chiar dacă a avut vreo 20 de minute când a dispărut, e și normal fiind în urmă cu pregătirea. Mi-a plăcut prin dăruirea lui. Nu credeam vreodată că Ianis poate face un meci doar fizic și tactic. Cel mai bun meci datorită dăruirii pe care a arătat-o și dorința lui de a câștiga. L-au ajutat și ceilalți jucători”, a intervenit Dănuț Lupu.

„Știi ce îmi place la Ianis? Nu are rost să mai facem comparațiile. Nu e Gică Hagi, asta e clar, din punct de vedere al talentului. Îmi place că are o inteligență fantastică, mult peste media fotbalului important internațional. Are o inteligență de fotbal mare. Mă uitam la el cum știe să scoată faulturi, să joace tactic, să pună presiune pe arbitru, cum știe să blocheze anumite spații, cum știe să liniștească mingea sau să schimbe părțile. Am văzut un Ianis Hagi ieri, chiar dacă n-a marcat, aproape de perfecțiune. Cum a zis Șumi, avem un lider! Îl cheamă și merită să fie căpitan”, a mai spus directorul FANATIK.

În lipsa lui Nicolae Stanciu, accidentat, banderola de căpitan a ajuns pe brațul lui Ianis Hagi „(n.r. – Merită banderola?) La cum a jucat ieri, da”, a răspuns Lupu.

Ianis Hagi a fost dorit și de FCSB

Înainte să semneze cu Alanyaspor, Ianis Hagi a avut numeroase oferte, inclusiv din SuperLiga. . Gigi Becali a vorbit la superlativ despre fiul nașului Gică Hagi.

„Ianis Hagi, ce să spun, centrare-gol. A câștigat meciul! Ianis a câștigat meciul. Ianis încet încet va crește și mai mult. Acum e vârsta lui de fotbal, la vârsta asta. Și are o lejeritate de a pendula acolo în teren. Are lejeritate mare să primească mingea.

Dar toate se concentrează într-un singur punct. Face Ianis ce face. Ba scoate 11 metri câștigam meciul, ba dă un gol și ne calificăm, ba dă o centrare și câștigăm meciul. Asta spune totul despre un fotbalist. Eu spun ce am văzut. Centrare-gol. Punct! Ianis ne-a câștigat meciul”, a declarat Gigi Becali.