Ianis Hagi nu s-a ferit de cuvinte după victoria dramatică a României cu Austria: „Îmi trăiesc visul”

Ianis Hagi a dezvăluit secretul golului marcat de România în ultimele secunde contra Austriei

Ianis Hagi, cel care a fost pasator decisiv, a declarat că are o conexiune specială cu Ghiță, cel alături de care a crescut la Academia Hagi. Mijlocașul celor de la Alanyaspor spune că a fost dorință împlinită postura de căpitan de la meciul cu Austria și promite suporterilor că jucătorii vor continua să muncească la fel de mult pentru a aduce rezultate naționalei.

„Nu este o coincidență. Jucăm de la 12 ani împreună, iar această fază am revăzut-o de zeci de ori de-a lungul junioratului. Sunt fericit pentru Ghiță. A fost cel mai bun junior, acum o duce bine în Germania și sper să promoveze. Mă bucur pentru toți, pentru noi. Sunt lucruri pozitive și acum ține de noi să ne continuăm drumul și în noiembrie. Sunt fericit că ne-a ieșit. Per total a fost un meci bun făcut de la Radu până la Bîrligea.

Tactic am jucat senzațional, iar ocaziile au fost de partea noastră. Nu e ușor să joci sub presiune, dar felicit pe toată lumea. Suntem un grup unit și ne dorim să încheiem cu două victorii și în noiembrie. Am muncit toată viața să fiu căpitan. Acum îmi trăiesc visul. Ce trebuie să știe toată lumea este că noi muncim zi de zi să creștem. Avem încă câteva nivele să creștem ca și colectiv, individual. Muncim și sper ca împreună să ne vedem la Mondiale“, a declarat Ianis Hagi.

Calculele calificării. Care este situația României în clasamentul din preliminariile Cupei Mondiale

Tricolorii au învins și au ajuns astfel la 10 puncte, însă tot rămân cu 5 puncte în spatele Austriei, care conduce grupa. Totuși, elevii lui Mircea Lucescu mai au două partide, cu Bosnia, în deplasare, și cu San Marino, acasă, iar dacă înving în ambele păstrează șanse mari de a merge la Cupa Mondială.

Totuși, în cazul în care rezultatele din grupă nu vor fi cele așteptate și dorite, pentru România mai există și șansa barajului asigurat de clasarea bună din Nations League. Acolo, însă, tricolorii pot da peste adversari foarte dificili, precum Germania, Italia, Polonia sau Serbia, asta dacă naționalele respective nu reușeșc nici ele calificarea la turneul final.