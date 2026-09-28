Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marcel Pușcaș, ipoteză șoc: “Ianis Hagi nu trebuia convocat! E protejat de Gică de huiduielile românilor!”

Ianis Hagi nu a fost convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciul cu Bosnia, astfel că fostul internațional Marcel Pușcaș crede că tatăl a vrut să-li protejeze fiul de „huiduieli”.
Flaviu Popa
28.09.2026 | 15:49
Marcel Puscas ipoteza soc Ianis Hagi nu trebuia convocat E protejat de Gica de huiduielile romanilor
EXCLUSIV FANATIK
Marcel Pușcaș a clarificat strategia cu Ianis Hagi
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Marcel Pușcaș e convins că actuala națională nu are niciun viitor și îi cere lui Gheorghe Hagi să nu mai fie atât de atașat de jucători. Cât despre scoaterea din lot pentru un meci a lui Ianis Hagi, Pușcaș e de părere că fotbalistul va prinde foarte minute atunci când România va juca pe teren propriu, pentru a nu fi huiduit de fani.

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„El și-l asumă pe Ianis. Ianis a făcut câteva meciuri bunicele la națională. A dat gol, a marcat din penalty, a dat pasă de gol. Nu spun că e un jucător slab, dar, la această oră, nu merita convocat. O să vedeți că, în următoarele meciuri, îl va folosi doar în deplasare. Probabil și lui Gică îi sunt suficiente criticile referitoare la fiul său, justificate în cele mai multe cazuri, și o să-l folosească în Polonia, nu cu Suedia, la București.

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Probabil îl va proteja de public. Să începi acasă un meci cu huiduieli la prima pasă greșită creează o presiune suplimentară. Hagi are în ADN creșterea de jucători, dar și atașarea de ei. Să te atașezi de Băluță… Ești captiv. Săracii copii. Majoritatea au crescut împreună cu Ianis la Academia Hagi. Eu sunt convins că mâine, dacă Florinel Coman are 5 meciuri, îl convoacă și pe el. E pericolul cel mare”, a comentat Pușcaș în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gică Hagi încearcă „experimente” cu peste 30 de jucători, însă se va întoarce tot la primul 11 de la Campionatul European

Totodată, Marcel Pușcaș nu este de acord cu strategia aleasă de Gică Hagi. Selecționerul a decis să cheme la lot peste 30 de jucători pentru a încerca diferite echipe, însă Pușcaș e convins că aceste experimente nu vor avea niciun rezultat și ne vom întoarce oricum la formula de joc promovată și de Edi Iordănescu în trecut.

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În primul rând, pornim de la ce se dorește, de la așa-zisa strategie pe care vrea să o implementeze. Am crezut, la numirea lui, că strategia e să acumulăm puncte și să facem ceva cât de cât în această grupă de Nations League. Fie un loc 1, fie un meci de baraj, să ne ușurăm sarcina de a fi prezenți la Europeanul din 2028. Ei bine, strategia s-a schimbat. Acum am înțeles-o și eu, săptămâna asta, din declarațiile lui Gică.

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Nu știu dacă e cea mai fericită abordare, pentru că ne micșorăm șansele, pur și simplu. Nu știu dacă suntem în măsură să abordăm preliminariile cu lotul pe care Gică vrea să-l descopere, „lotul de aur”, noua generație de diamante pentru 2028. Din păcate, strategia se poate baza doar pe 5-6 jucători.

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Radu, Rațiu, Drăgușin, Marin, Man și poate un Stanciu. Dacă pe cei 5-6 enumerați de mine îi scoți din echipa națională, nu știu ce mai rămâne. Nu prea joacă niciunul dintre ceilalți jucători sau joacă la echipe slăbuțe. Au și o vârstă. Cu cei 5-6 enumerați, în 2028 vom avea o medie de vârstă de peste 30 de ani la echipa națională”, a completat Marcel Pușcaș.

Marcel Pușcaș nu mai crede în proiectul de reconstrucție a echipei naționale, care are loc de peste 20 de ani

Fostul internațional nu pare să mai creadă în reconstrucția echipei, care are loc de mai bine de 20 de ani fără niciun orizont. În schimb, le cere celor de la FRF și selecționerului Gheorghe Hagi să își asume o adevărată întinerire a lotului, pentru că mulți jucători nu își justifică locul la națională.

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De 10-12 ani tot reconstruim, de când a venit domnul Burleanu. Atât am reconstruit, că generația aia de la începutul regulii U21 a ajuns la 30 de ani. Nu cred că Hagi are șanse de reușită. În urna 1 dai de Spania, în urna 2 de Elveția, Austria, în urna 4 de Finlanda. Nu știu ce șanse avem în preliminariile pentru Europene. Indiferent cum ar vrea Gică să implementeze strategia, e foarte dificil, pentru că valoarea jucătorilor români nu este OK. El încearcă, săracul, să-i încurajeze, să creadă în ei, să creadă că avem valoare. Grupul contează.

Mi se pare că e un grup de clasa a VIII-a care vrea să dea la facultate, dar a sărit peste liceu. Cât ai vrea tu să fii de psiholog, când știi că un grup n-are bază, nu are un ABC, îi lipsește substanța în abordarea detaliilor din timpul jocului. Băluță a greșit și la primul gol, și la al doilea. A jucat prea puține meciuri. La fel și Ghiță.

Vorbea Hagi de formă sportivă. La cine să fie? La Coubiș? La Ianis? La Tănase? Care formă sportivă, dacă nu joacă? Ce formă sportivă poți să constați tu dacă nu joacă? De pe bancă? Apoi, omogenitatea. Care omogenitate? Relația dintre Drăgușin și Coubiș? Băluță și Răzvan Marin? Băluță și Louis Munteanu? Omogenitate de ansamblu, dar și cuplurile din proximitatea lor. Nu există. Experiența internațională. Al treilea motiv. Care experiență la Coubiș și Ghiță, la Munteanu, la Screciu?”, a concluzionat Pușcaș.

Horia Ivanovici îi propune lui Gheorghe Hagi mai multe nume de jucători, printre care Ianis Stoica

La rândul său, jurnalistul Horia Ivanovici i-a propus mai multe nume lui Gheorghe Hagi, care ar putea să crească și să aducă plus valoare lotului în următorii ani: „Dacă Ianis va juca doar în Suedia și Polonia, poți să te gândești și la asta. Noi tot timpul suntem în căutări. Putem să-i spunem „naționala care tot timpul se caută”. Cum ar fi ca, după toate căutările, să ne întoarcem la echipa lui Edi Iordănescu de la Euro?

Sunt 3-4 jucători pe care i-aș încerca. Popescu, din poarta Craiovei. Mie nu îmi dă siguranță Radu, poate să joace el și la Real Madrid. Apoi Doicaru, care joacă în Turcia. Altul e Matei, de la Craiova, altul Ianis Stoica”.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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