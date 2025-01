Ianis Hagi are două goluri și patru pase decisive în acest sezon pentru Rangers, fotbalistul român fiind deja . Internaționalul român și-a propus obiective importante pentru a doua parte a acestui sezon.

Ianis Hagi, obiective mari în a doua parte a sezonului alături de Rangers: „Putem performa”

Cotat la 1,5 milioane de euro conform Transfermarkt, Ianis Hagi a început să adune minute în tricoul celor de la Glasgow Rangers. După un start de sezon în care a fost trimis chiar și la echipa a doua a scoțienilor, fotbalistul român a devenit ușor unul dintre titularii formației de pe Ibrox.

, iar în cadrul unui interviu pentru presa din Scoția, acesta a vorbit despre obiectivele pe care și le-a trasat alături de gruparea din Glasgow.

Ianis a vorbit inclusiv despre parcursul european al echipei, chiar dacă antrenorul nu l-a inclus pe lista UEFA trimisă la începutul sezonului. El va putea avea drept de joc din faza optimilor, dacă Philippe Clement va decide să îl includă pe român.

„Vrem să câștigăm și să găsim acea consecvență la fiecare trei zile de joc, performând timp de 90 de minute. Evident, Cupa este foarte importantă pentru noi, iar apoi în Europa am avut un sezon grozav până acum, așa că sperăm că băieții se vor califica mai departe.

Și de ce nu am termina în primii opt? Apoi, sperăm că am putea avea ultimele cinci, șase luni foarte bune ale sezonului. Cred că am arătat în ultimii cinci, șase ani că putem performa la un nivel foarte înalt din punct de vedere european.

Am ajuns într-o finală de Europa League (n.r. – pierdută în fața lui Eintracht Frankfurt), câteva sferturi de finală, așa că ne face plăcere să jucăm în cupele europene și până acum am evoluat destul de bine împotriva unor echipe foarte tari. Deci, ca grup, ca colectiv, așteptăm cu nerăbdare aceste tipuri de jocuri”, a declarat Ianis Hagi, potrivit .

Cifrele lui Ianis Hagi de la sosirea la Glasgow Rangers:

113 meciuri, 17 goluri și 25 de pase decisive

meciuri, goluri și de pase decisive 1,5 milioane de euro cotă de piață

milioane de euro cotă de piață campion al Scoției în sezonul 2020/21

câștigător al Cupei Ligii în sezonul 2023/24

Ianis Hagi mai are contract cu Glasgow Rangers până în mai 2026. El a fost adus în vara anului 2020 de la Genk, în schimbul sumei de 3,5 milioane de euro, după ce fusese inițial împrumutat de la belgieni.