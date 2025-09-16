Ianis Hagi, OUT la meciul cu Fenerbahce! Motivul uluitor pentru care nu poate juca pentru Alanyaspor

, dar nu va putea juca în meciul cu Fenerbahce. Internaționalul român nu poate fi folosit împotriva vicecampioanei Turciei dintr-un motiv incredibil.

Ianis Hagi nu are voie să joace împotriva lui Fenerbahce. Cum e posibil

Începând cu 5 septembrie, Ianis Hagi este oficial jucătorul celor de la Alanyaspor. Fiul „Regelui” a semnat pe doi ani cu gruparea de pe „Alanya Oba Stadyumu” și

Următorul meci al celor de la Alanya este restanța cu Fenerbahce, din prima etapă a campionatului Turciei. Duelul de pe „Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu” este programat miercuri, 17 septembrie, de la ora 20:00. Cu toate acestea, antrenorul oaspeților, Joao Pereira nu-l va putea folosi pe Ianis Hagi.

Partida cu ar fi trebuit să aibă loc pe 9 august. Atunci, Fener a solicitat federației amânarea, dorind să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti „dubla” cu Feyenoord (6-4 la general) din turul 3 preliminar Champions League.

Cum fiul lui Gică Hagi a fost înregistrat de Alanyaspor abia la începutul lui septembrie, Ianis nu va avea drept de joc în Fenerbahce – Analyaspor. Motivul, regulamentul din Turcia nu permite echipelor să folosească în meciurile restante fotbaliști care au fost legitimați după data inițială de disputare a partidei.

Absență de marcă și pentru echipa lui Domenico Tedesco

Nici antrenorul lui Fener, Domenico Tedesco, nu se va putea baza pe câțiva super-jucători pe care i-a transferat în vară. Este vorba despre Ederson, Marco Asensio sau Kerem Akturkoglu.

Înaintea duelului de pe „Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu”, Fener este pe locul 2, cu 10 puncte, în timp ce Alanya ocupă poziția a 8-a, cu 7 puncte. Ianis Hagi va putea reveni pe teren în meciul cu Istanbul BB. Confruntarea cu fosta adversară a Craiovei din play-off-ul Conference League e programat duminică, 21 septembrie, de la ora 17:00.