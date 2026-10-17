Ianis Hagi, pe teren în meciul nebun dintre Fenerbahce și Alanyaspor! Cum s-a descurcat internaționalul român

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Alanyaspor a jucat pe terenul lui Fenerbahce în etapa a 8-a din Super Lig și a suferit un eșec clar, 0-3, gazdele având două goluri anulate, dar și un penalty ratat. Ianis Hagi (27 de ani) a intrat pe teren în minutul 60 și a avut mai multe acțiuni periculoase, însă nu a reușit să își ajute echipa, care se află în pe locul 8 în campionatul Turciei.

Cum s-a descurcat Ianis Hagi în Fenerbahce – Alanyaspor 3-0. Cifrele internaționalului român

Ianis Hagi a fost introdus în teren de antrenorul Joao Pereira în minutul 60 al meciului dintre Fenerbahce și Alanyaspor, într-un moment în care gazdele conduceau cu 1-0. După doar câteva minute, internaționalul român a trimis un șut periculos de la distanță, care a fost respins în corner de portarul lui Fenerbahce, Ederson.

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Spre final, când victoria lui Fenerbahce era aproape asigurată, a trimis o centrare în careu pentru Makouta, însă lovitura de cap trimisă de african a fost respinsă de același Ederson. a avut un procentaj al paselor corecte de 100%, toate cele 12 încercări ale sale ajungând la coechipieri. Acesta a trimis trei șuturi, însă doar cel respins în corner de Ederson a fost pe spațiul porții. „Decarul” a recuperat de două ori balonul și a câștigat un duel din cele două disputate contra adversarilor. Site-ul l-a notat cu 6.5 pentru prestația din meciul cu Fenerbahce.

Nebunie în Fenerbahce – Alanyaspor

Meciul dintre Fenerbahce și Alanyaspor a avut o desfășurare ieșită din comun. În minutul 16, gazdele au primit un penalty după ce Mercan a fost faultat în careu, iar cel desemnat să execute a fost Mason Greenwood. Șutul englezului a fost respins de portarul Victor până la Irfan Can Kahveci, care a trimis balonul în poartă, însă golul a fost anulat deoarece acesta a intrat prea devreme în careu.

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Până la urmă, formația din Istanbul a deschis scorul în minutul 40, prin Romelu Lukaku. În startul părții secunde, Kahveci a trimis din nou balonul în poartă, însă și acest gol a fost anulat, pentru un fault. 2-0 s-a făcut în minutul 71, când Kerem Akturkoglu a punctat cu un șut din afara careului, iar un sfert de oră mai târziu turcul a deviat elegant centrarea lui Brown până la Vedat Muriqi, care a majorat diferența. După acest rezultat, Fenerbahce a ajuns la 16 puncte și a urcat pe locul 3, în timp ce Alanyaspor, cu 12 puncte, a rămas pe poziția a 8-a.