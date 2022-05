Ianis Hagi, poveste cu lacrimi în ochi despre accidentarea suferită la Rangers: ”Nu îmi simțeam genunchiul”. Video

Internaționalul român , după ce testele de rezonanță magnetică au arătat că ligamentul încrucișat a cedat.

Ianis Hagi, amintiri triste cu accidentarea de la Rangers

La patru luni de la teribila accidentare, Ianis Hagi se află în ultima fază a recuperării și speră să prindă începutul viitorului sezon cu Rangers. Dar până atunci a decis să spună povestea nefardată a acestei perioade într-o miniserie de videoclipuri pe Instagram intitulată ”Revenirea”.

În primul episod, ”Când totul se oprește”, mijlocașul român de 23 de ani vorbește despre cât de bine se simte la formația scoțiană, momentul trist al accidentării și perioada de incertitudine până la aflarea verdictului medicilor.

”Până acum, atmosfera care mi-a plăcut cel mai mult este cea de la Rangers, clubul la care sunt acum. Simt că este clubul pe care l-am căutat de când am devenit profesionist, la 16 ani. Mereu am vrut să fac parte dintr-un club care vrea să câștige orice competiție, orice meci pe care îl joacă.

Bucuria pe care o simți când câștigi, atunci când ai trofeul deasupra capului, nu se compară cu nimic. Să faci asta cu o echipă de legendă, cu istoria și jucătorii pe care îi avem, aduce și mai multă bucurie. Am intrat în acest sezon cu speranța să aduc mai multe trofee pentru echipă, într-o poziție nouă, având totul sub control”, a început Hagi jr.

Care a fost cea mai dificilă parte de după accidentare

După această scurtă introducere, internaționalul român a explicat cu lacrimi în ochi cum s-a produs accidentarea: ”Dintr-o dată, lucrurile au luat o întorsătură nefavorabilă. Eram într-o poziție foarte bună pentru a marca, credeam că voi ajunge primul la minge, dar n-am reușit. Eram la un pas să șutez, când fundașul a ajuns la minge înaintea mea și i-am lovit piciorul.

Nu îmi simțeam genunchiul… devin emoționat, scuze. Ce ciudat, nu mi se întâmplă niciodată asta. A fost o lovitură puternică, am căzut și mă țineam de genunchi. Medicii au venit pe teren și mi-au verificat genunchiul. Am reușit să mă ridic, am încercat să merg pentru a vedea dacă mă pot întoarce pe teren.

Inițial nu m-a durut genunchiul, nu-l simțeam, dar după aproximativ un minut am început să-l simt din nou. Aveam speranță, dar simțeam ceva ciudat pe partea laterală a genunchiului, era destul de dureros. Am decis să nu forțez, să fiu înlocuit. Atunci a fost momentul când am realizat că nu mai pățisem asta, a fost ciudat.

Cred că cea mai grea parte a fost între momentul în care m-am accidentat și până când medicul mi-a spus ce am. Atunci am aflat că am o ruptură de ligament încrucișat anterior, ruptură de ligament colateral. Mi-au spus că nu voi putea juca o vreme și m-am simțit ușurat, am zis că vreau să fac operația și să încep recuperarea”.

Ianis Hagi, spectator la finala Europa League

În final, Ianis Hagi a mărturisit că s-a simțit măgulit de cum a fost întâmpinat de fani și coechipieri după operație și a promis că la revenire va fi un jucător și mai important pentru Rangers.

”În momentele grele vezi cât ești de iubit, iar modul în care fanii și coechipierii m-au întâmpinat după operație a fost de necrezut. De asta este grozav să faci parte din acest club. Cu siguranță voi reveni mai puternic”, a încheiat Hagi jr.

Din cauza acestei accidentări teribile, Ianis Hagi va rata cel mai important meci al lui Rangers din acest sezon, cu Eintracht Frankfurt, programată miercuri, 18 mai, de la ora 22:00, dar va fi în tribune pe stadionul ”Ramon Sanchez Pizjuan” din Sevilla.